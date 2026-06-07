ترامپ: نتانیاهو نباید جواب بدهد؛ به میز مذاکره بازگردید!

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری «فاکس‌نیوز» گفت: «به ایران می‌گویم که شما موشک‌هایتان را شلیک کردید و این دیگر کافی است.»

وی در ادامه با دعوت از طرفین برای تنش‌زدایی، تأکید کرد: «به میز مذاکره بازگردید و توافق را نهایی کنید.»

ترامپ مدعی شد که پیش از وقوع این تحولات، دو طرف به دستیابی به یک توافق نزدیک شده بودند.

ترامپ در ادامه ادعاهایش گفت: میخواستم بگویم که توافق با ایران روز دوشنبه امضا می شود. شاید سه شنبه، شاید هم چهارشنبه.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه گفت: ارتش آمریکا در حالت آماده باش است.

ترامپ در ادامه مدعی شد که از حملات اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت خوشحال نبوده است.

وی همچنین مدعی شد که این حمله بدون هماهنگی او انجام شده است.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه ادعاهایش گفت که حملات ایران کمکی به روند مذاکرات نمی‌کند.

ترامپ: به نتانیاهو میگویم که به حملات ایران پاسخ ندهد

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تماس خواهد گرفت و از او خواهد خواست که به حملات ایران واکنش نشان ندهد.

ترامپ به شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گفت: در حمله موشکی هیچ‌کس آسیب ندید. اگر نتانیاهو پاسخ دهد، این ادامه خواهد داشت.

وی بار دیگر با هدف آرام کردن بازارهای جهانی مدعی شد: ما بسیار به توافق برای پایان جنگ نزدیک هستیم و این توافق خوبی خواهد بود.

رئیس جمهور آمریکا گفت: نمی‌خواهم این موضوع توافق را به هم بزند. هر دو طرف حمله کرده‌اند و من نمی‌خواهم حمله دیگری ببینم.

عدم موافقت آمریکا با واکنش اسرائیل به حمله ایران

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که تاکنون آمریکا با واکنش اسرائیل به حمله موشکی ایران موافقت نکرده است.

ترامپ: نتانیاهو راهی جز موافقت با توافق آمریکا و ایران ندارد

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت: هیچ گزینه‌ای در برابر نتانیاهو جز پذیرفتن توافق بین آمریکا با ایران نیست.

توافق با ایران در جریان است

فایننشال تایمز به نقل از ترامپ اعلام کرد: معتقدم توافق با ایران در جریان است و خواهیم دید چه پیش خواهد آمد.

این روزنامه به نقل از ترامپ افزود: خواهیم دید که اوضاع به کجا ختم می‌شود، اما آن حملات هیچ تأثیر قابل ذکری نداشته‌اند.

رئیس جمهور آمریکا گفت: ممکن است توافق با ایران موفق شود یا نشود، اما این حملات به هیچ وجه بر آن تأثیری نخواهد گذاشت.

ترامپ در مصاحبه تلفنی با فایننشال تایمز گفت: نتانیاهو هیچ چاره‌ای نخواهد داشت. من تصمیم گیرنده هستم. من همه تصمیمات را می‌گیرم و نتانیاهو تصمیم گیرنده نیست.

ترامپ گفت: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، چاره‌ای جز پذیرش هر توافقی که آمریکا با ایران مذاکره کند، نخواهد داشت، زیرا رئیس آمریکا تصمیم گیرنده است.