کنترل بیولوژیک آفات، راهبردی مؤثر برای حفاظت از مزارع نخود لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، وهاب رحیمی، شامگاه یکشنبه در تشریح نحوه اجرای کنترل بیولوژیک کرم پیلهخوار نخود به رسانهها اظهار داشت: رهاسازی زنبور براکون برای کنترل این آفت باید در دو مرحله کلیدی و با دقت بالا انجام شود.
وی ادامه داد: در هر مرحله، یکهزار فروند و در مجموع دو هزار فروند زنبور در هر هکتار رهاسازی میشود تا پوشش مناسبی در سطح مزرعه ایجاد شود.
فلج کردن لارو آفت با نیش زنبور براکون
وی بیان کرد: زنبورهای ماده بلافاصله پس از رهاسازی، لاروهای آفت را شناسایی کرده و با نیش زدن و تزریق زهر، آنها را فلج میکنند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان اضافه کرد: این فرآیند موجب توقف فوری تغذیه لاروها و جلوگیری از ادامه خسارت به محصول میشود.
تکمیل چرخه زندگی زنبور روی بدن لارو میزبان
رحیمی ادامه داد: در مرحله بعد، زنبور ماده تخمهای خود را بهصورت دستهای روی بدن لارو فلجشده قرار میدهد. لاروهای زنبور پس از خروج از تخم، از محتویات بدن میزبان تغذیه کرده و در مدت کوتاهی چرخه رشد خود را تکمیل میکنند و به زنبورهای بالغ تبدیل میشوند.
استمرار چرخه طبیعی؛ کنترل پایدار آفت بدون سموم شیمیایی
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: زنبورهای بالغ جدید پس از ورود مجدد به محیط، همین فرآیند را تکرار کرده و با استمرار این چرخه طبیعی، جمعیت آفت را بهصورت پایدار و بدون استفاده از سموم شیمیایی در مزارع کنترل میکنند.
گامی مؤثر در راستای کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: روش کنترل بیولوژیک علاوه بر حفظ سلامت خاک و آبهای زیرزمینی، نقش مهمی در تولید محصول سالم و افزایش بهرهوری پایدار در بخش کشاورزی دارد و توسعه این روشها یکی از اولویتهای اصلی سازمان جهاد کشاورزی لرستان است.
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