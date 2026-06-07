https://mehrnews.com/x3cgpT ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۷ کد مطلب 6853379 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۷ گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع امنیت استان کرمانشاه کرمانشاه- مردم کرمانشاه یاد و نام هشت شهید مدافع امنیت استان را در اجتماع شبانه گرامی داشتند. دریافت 7 MB کد مطلب 6853379 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه به نام ۸ شهید امنیت نود و نهمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود اعلام زمان و مکان اجتماعات نحن منتقمون کرمانشاه در دهه اول ماه محرم برای انتقام خون رهبر، مدد می گیرم از موسی بن جعفر نود و هشتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه برچسبها کرمانشاه جمهوری اسلامی ایران ایران
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