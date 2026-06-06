https://mehrnews.com/x3cfWt ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۲ کد مطلب 6852280 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۲ نود و هشتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه- نود و هشتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با حضور گسترده جوانان برگزار شد. دریافت 16 MB کد مطلب 6852280 کپی شد مطالب مرتبط برنامه اجتماعات "نحن منتقمون" تا آغاز محرم اعلام شد نود و هفتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع امنیت استان کرمانشاه برگزاری موج ۹۷ اجتماع نحن منتقمون در کرمانشاه کرمانشاه در مدار ولایت؛ روایتی از شور غدیر در خیابانها برچسبها جمهوری اسلامی ایران ایران کرمانشاه
نظر شما