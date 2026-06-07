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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۶

اعلام زمان و مکان اجتماعات نحن منتقمون کرمانشاه در دهه اول ماه محرم

اعلام زمان و مکان اجتماعات نحن منتقمون کرمانشاه در دهه اول ماه محرم

کرمانشاه - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه گفت: تجمعات نحن منتقمون در دهه اول محرم به صورت ثابت در میدان آیت‌الله کاشانی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای عزاداری ایام سیدالشهدا (ع) اظهار کرد: بر اساس مصوبه ششم خرداد ماه سال ۱۴۰۵ دفتر نماینده محترم ولی فقیه در استان، ساختار برگزاری تجمعات مردمی در ایام پیش‌رو تعیین شده است.

وی افزود: بر همین اساس، سلسله تجمعات مردمی و خودجوش «نحن منتقمون» کلان‌شهر کرمانشاه در دهه اول ماه محرم الحرام به صورت ثابت در محدوده میدان آیت‌الله کاشانی (مصدق) اقامه خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه درباره زمان‌بندی این مراسم گفت: این آیین‌های معنوی و حماسی در طول دهه اول، هر شب از ساعت ۲۱ آغاز شده و تا ساعت ۲۳ ادامه دارد.

حجت‌الاسلام عبدی با اشاره به رویکرد محتوایی این تجمعات تصریح کرد: اجتماعات سوگواری امسال با شعار محوری و سراسری «در خیمه حسینیم، خونخواه و جان فداییم» برگزار می‌شود تا تجلی‌بخش شور علوی و شعور عاشورایی مرزداران غیور باشد.

وی در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: از عموم هیئات مذهبی، تشکل‌های دینی، جوانان انقلابی و مردم شریف و ولایت‌مدار کرمانشاه دعوت می‌شود تا با حضور پرشور خود در این خیمه، بار دیگر وفاداری تام جامعه را به آرمان‌های کربلا و جبهه مقاومت جلوه‌گر سازند.

کد مطلب 6852461

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