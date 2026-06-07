  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰

اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه به نام ۸ شهید امنیت

اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه به نام ۸ شهید امنیت

کرمانشاه - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه گفت: نود و نهمین اجتماع نحن منتقمون امشب به نام و یاد ۸ شهید والامقام امنیت برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نود و نهمین اجتماع بزرگ و مردمی «نحن منتقمون» کرمانشاه، امشب (یکشنبه هفدهم خرداد ماه) برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم حماسی و معنوی به پاس فداکاری‌ها و جان‌فشانی‌های حافظان وطن، مزین به نام و یاد ۸ شهید سرافراز و مظلوم مدافع امنیت استان کرمانشاه است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به اسامی این شهدای والامقام گفت: در این آیین باشکوه یاد شهیدان والامقام پرویز گیوه‌چی، اسکندر لرستانی، تحسیم راوند و کورش چقایی گرامی داشته می‌شود.

حجت‌الاسلام عبدی در ادامه تصریح کرد: همچنین آحاد مردم قدرشناس کرمانشاه امشب میزبان معنوی شهیدان علیرضا احمدی، غلامحسین کهریزی، توفیق مرادی و علی‌اصغر رحمانی خواهند بود که جان خود را فدای آرامش جامعه کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری مستمر این اجتماعات تجدید میثاقی پایداری با راه سرخ شهدا است؛ لذا از عموم مردم شریف، جوانان غیور و خانواده‌های معظم شهدا دعوت می‌شود تا با حضور خود، پویایی راه این کبوتران خونین‌بال را طنین‌انداز کنند.

کد مطلب 6852464

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها