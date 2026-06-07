اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه به نام ۸ شهید امنیت

کرمانشاه - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه گفت: نود و نهمین اجتماع نحن منتقمون امشب به نام و یاد ۸ شهید والامقام امنیت برگزار می‌شود.