اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه به نام ۸ شهید امنیت

حجتالاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نود و نهمین اجتماع بزرگ و مردمی «نحن منتقمون» کرمانشاه، امشب (یکشنبه هفدهم خرداد ماه) برگزار خواهد شد.
وی افزود: این مراسم حماسی و معنوی به پاس فداکاریها و جانفشانیهای حافظان وطن، مزین به نام و یاد ۸ شهید سرافراز و مظلوم مدافع امنیت استان کرمانشاه است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به اسامی این شهدای والامقام گفت: در این آیین باشکوه یاد شهیدان والامقام پرویز گیوهچی، اسکندر لرستانی، تحسیم راوند و کورش چقایی گرامی داشته میشود.
حجتالاسلام عبدی در ادامه تصریح کرد: همچنین آحاد مردم قدرشناس کرمانشاه امشب میزبان معنوی شهیدان علیرضا احمدی، غلامحسین کهریزی، توفیق مرادی و علیاصغر رحمانی خواهند بود که جان خود را فدای آرامش جامعه کردند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری مستمر این اجتماعات تجدید میثاقی پایداری با راه سرخ شهدا است؛ لذا از عموم مردم شریف، جوانان غیور و خانوادههای معظم شهدا دعوت میشود تا با حضور خود، پویایی راه این کبوتران خونینبال را طنینانداز کنند.
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