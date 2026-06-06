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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸

حضور پر شکوه مردم جلگه چاه هاشم در میدان دفاع از وطن

حضور پر شکوه مردم جلگه چاه هاشم در میدان دفاع از وطن

دلگان - مردم جلگه چاه هاشم همچنان با حضور در خیابان ها پای کار ایران ایستاده اند

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کد مطلب 6852263

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