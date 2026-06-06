https://mehrnews.com/x3cfW7 ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸ کد مطلب 6852263 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸ حضور پر شکوه مردم جلگه چاه هاشم در میدان دفاع از وطن دلگان - مردم جلگه چاه هاشم همچنان با حضور در خیابان ها پای کار ایران ایستاده اند دریافت 7 MB کد مطلب 6852263 کپی شد مطالب مرتبط دستگیری عاملان تیراندازی در خاش جابجایی بیش از ۷۰۰ هزار تن کالا از مرزهای شمال سیستان و بلوچستان ظرفیت جوجهریزی در زاهدان با جذب سرمایهگذار بخش خصوصی افزایش مییابد احداث ۴ فضای آموزشی استاندارد در مهرستان هلاکت ۶ تروریست در هنگ مرزی زابل برچسبها شهرستان دلگان تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب
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