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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۱

اجتماع مردم دلگان به آستانه صدمین شب رسید

اجتماع مردم دلگان به آستانه صدمین شب رسید

دلگان- مردم شهر دلگان در نود و نهمین شب از شهادت قائد امت، اجتماع برگزار کردند.

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کد مطلب 6854518

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