https://mehrnews.com/x3cgS8 ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۱ کد مطلب 6854518 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۱ اجتماع مردم دلگان به آستانه صدمین شب رسید دلگان- مردم شهر دلگان در نود و نهمین شب از شهادت قائد امت، اجتماع برگزار کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6854518 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مردم جلگه چاه هاشم دلگان اجتماع مردم دلگان در نود و هشتمین شب حضور در خیابان حضور پر شکوه مردم جلگه چاه هاشم در میدان دفاع از وطن میدانداری مردم مینودشت؛ شبهای همبستگی به نماد وفاداری تبدیل شد برچسبها شهرستان دلگان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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