https://mehrnews.com/x3chkG ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۳ کد مطلب 6855622 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۳ حماسه حضور مردم دلگان به ایستگاه صدم رسید دلگان- مردم شهر دلگان در صدمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 47 MB کد مطلب 6855622 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مردم دلگان به آستانه صدمین شب رسید مردم خوی پای انقلاب و رهبری ایستادهاند اجتماع مردم جلگه چاه هاشم دلگان مردم رشت در واکنش به ادعای ترامپ؛ از تهدید نمی ترسیم اجتماع مردم دلگان در نود و هشتمین شب حضور در خیابان اجرای فعالیتهای هنری هنرمندان کردستانی در تجمع شبانه حماسه خیابان در میاندوآب به ایستگاه ۱۰۱ رسید برچسبها شهرستان دلگان اجتماع مردمی تجمع مردمی
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