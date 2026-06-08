  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۲۴

حمایت جنبش المجاهدین فلسطین از پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی

حمایت جنبش المجاهدین فلسطین از پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی

جنبش المجاهدین فلسطین از پاسخ موشکی ایران به رژیم صهیونیستی که در واکنش به تجاوزهای مکرر این رژیم به لبنان صورت گرفت، حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره یمن، جنبش المجاهدین فلسطین با صدور بیانیه‌ای پاسخ موشکی ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ضاحیه جنوبی بیروت را تبریک گفت.

جنبش «المجاهدین» فلسطین در بیانیه‌ای از اقدام جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت حمایت کرد.

این جنبش اعلام کرد پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی معادلات جدیدی را در میدان ایجاد کرده و نشان می‌دهد تنها زبان قدرت و مقاومت می‌تواند مانع ادامه طرح‌ها و تجاوزات دشمنان شود.

در این بیانیه همچنین رژیم صهیونیستی عامل اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه توصیف شده و تأکید شده است که مقابله با این رژیم برای بازگرداندن ثبات به منطقه ضروری است.

حرکة المجاهدین فلسطین در ادامه از ملت‌های منطقه و جریان‌های مختلف خواست برای مقابله با «ماجراجویی‌های رژیم صهیونیستی و سلطه‌جویی آمریکا» در کنار یکدیگر قرار گیرند.

کد مطلب 6853488

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها