حمایت جنبش المجاهدین فلسطین از پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره یمن، جنبش المجاهدین فلسطین با صدور بیانیهای پاسخ موشکی ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ضاحیه جنوبی بیروت را تبریک گفت.
جنبش «المجاهدین» فلسطین در بیانیهای از اقدام جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت حمایت کرد.
این جنبش اعلام کرد پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی معادلات جدیدی را در میدان ایجاد کرده و نشان میدهد تنها زبان قدرت و مقاومت میتواند مانع ادامه طرحها و تجاوزات دشمنان شود.
در این بیانیه همچنین رژیم صهیونیستی عامل اصلی بیثباتی و ناامنی در منطقه توصیف شده و تأکید شده است که مقابله با این رژیم برای بازگرداندن ثبات به منطقه ضروری است.
حرکة المجاهدین فلسطین در ادامه از ملتهای منطقه و جریانهای مختلف خواست برای مقابله با «ماجراجوییهای رژیم صهیونیستی و سلطهجویی آمریکا» در کنار یکدیگر قرار گیرند.
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