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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۰

افزایش ابر و وزش باد در مرکزی؛ دمای هوا به‌تدریج افزایش می‌یابد

افزایش ابر و وزش باد در مرکزی؛ دمای هوا به‌تدریج افزایش می‌یابد

اراک- کارشناس هواشناسی استان مرکزی از افزایش ابر، وزش باد شدید موقتی و احتمال گردوخاک محلی در برخی مناطق این استان خبر داد و افزود: دمای هوا از امروز دوشنبه روند افزایشی دارد.

رضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هوا نشان می‌دهد با عبور موجی کم‌دامنه از تراز میانی جو، طی امروز دوشنبه در استان مرکزی افزایش ابر، وزش باد شدید موقتی، احتمال رگبارهای پراکنده و رعدوبرق و نیز خیزش گردوخاک محلی در برخی مناطق، به‌ویژه نیمه شمالی این استان، پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: آسمان استان مرکزی در برخی مناطق صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و روند افزایش تدریجی دما تا پایان هفته ادامه دارد.

کارشناس هواشناسی استان مرکزی گفت: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه وزش باد شدید در نواحی بیابانی مرکز کشور پیش‌بینی می‌شود و با توجه به شرقی شدن جریانات، در صورت خیزش گردوخاک در این مناطق، احتمال انتقال آن به نواحی همجوار از جمله این استان وجود دارد.

کد مطلب 6853471

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