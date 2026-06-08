رضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هوا نشان می‌دهد با عبور موجی کم‌دامنه از تراز میانی جو، طی امروز دوشنبه در استان مرکزی افزایش ابر، وزش باد شدید موقتی، احتمال رگبارهای پراکنده و رعدوبرق و نیز خیزش گردوخاک محلی در برخی مناطق، به‌ویژه نیمه شمالی این استان، پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: آسمان استان مرکزی در برخی مناطق صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و روند افزایش تدریجی دما تا پایان هفته ادامه دارد.

کارشناس هواشناسی استان مرکزی گفت: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه وزش باد شدید در نواحی بیابانی مرکز کشور پیش‌بینی می‌شود و با توجه به شرقی شدن جریانات، در صورت خیزش گردوخاک در این مناطق، احتمال انتقال آن به نواحی همجوار از جمله این استان وجود دارد.