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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۹

شلیک موشک از کرمانشاه

شلیک موشک از کرمانشاه

کرمانشاه- دقایقی پیش در صبح دوشنبه، موشک هایی از کرمانشاه به سمت اهداف تعیین شده شلیک شدند.

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کد مطلب 6853518

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