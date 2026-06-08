https://mehrnews.com/x3cgsK ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۹ کد مطلب 6853518 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۹ شلیک موشک از کرمانشاه کرمانشاه- دقایقی پیش در صبح دوشنبه، موشک هایی از کرمانشاه به سمت اهداف تعیین شده شلیک شدند. دریافت 8 MB کد مطلب 6853518 کپی شد مطالب مرتبط تلآویو مدعی شد؛ حمله موشکی یمن علیه اراضی اشغالی برقراری آرامش شکننده در بیروت و ضاحیه شادی شبانه در مارالان تبریز پس از شلیک موشکها به سرزمینهای اشغالی لحظه شلیک موشکهای خیبرشکن ایران به سمت سرزمینهای اشغالی لحظه شلیک موشک از ارومیه و طنین فریاد الله اکبر برچسبها موشک صنعت موشک سازی کرمانشاه
نظر شما