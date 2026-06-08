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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۱

هیچ‌ منطقه ای در کرمانشاه هدف قرار نکرفته است

هیچ‌ منطقه ای در کرمانشاه هدف قرار نکرفته است

کرمانشاه- با انتشار شایعاتی درباره وقوع انفجار و تهدید امنیتی در کرمانشاه هم‌زمان با عملیات موشکی ایران، پیگیری‌ها نشان می‌دهد هیچ حادثه‌ای در این استان رخ نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، از نخستین ساعات بامداد امروز دوشنبه، هم‌زمان با آغاز عملیات موشکی جمهوری اسلامی ایران علیه سرزمین‌های اشغالی، برخی شایعات در فضای مجازی درباره وقوع انفجار، حمله یا تهدید امنیتی در استان کرمانشاه منتشر شد؛ اما پیگیری‌های دقیق خبرنگار مهر نشان می‌دهد این ادعاها فاقد اعتبار بوده و هیچ‌گونه حادثه‌ای در این استان رخ نداده است.

بر اساس گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر، از ساعت ۰۰:۰۰ تا ۰۷:۳۰ صبح امروز هیچ صدای انفجار، حمله هوایی، فعالیت پدافندی یا تهدید امنیتی در استان کرمانشاه ثبت نشده است.

کد مطلب 6853552

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