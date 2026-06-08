مارهای سمی خطر بزرگ برای بازیکنان تیم ملی سوئیس در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه «یاهو اسپورت»، اعضای تیم ملی فوتبال سوئیس به دلیل یک خطر جدید در محل اردوی تمرینی خود، هشدار امنیتی دریافت کردند.
این تیم اروپایی برای آمادهسازی حضور در جام جهانی، در کمپ «San Diego Jewish Academy» در شهر سندیگو تمرین میکند؛ جایی که مارهای زنگی (رَتلاسنیک) نیز در آن زندگی میکنند.
به همین دلیل، به بازیکنان و کادر فنی دستورالعملهایی درباره نحوه برخورد در صورت مواجهه با این حیوان داده شده و همچنین نقشههایی برای جلوگیری از بروز خطر در اختیارشان قرار گرفته است.
سوئیس به جمع تیمهایی پیوسته که به دلیل حیاتوحش محلی، پروتکلهای ایمنی دریافت کردهاند؛ مانند تیم ملی نروژ که آن هم نسبت به حضور خزندگان خطرناک در محل اقامتش هشدار دریافت کرده بود.
نظر شما