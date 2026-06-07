به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال نیوزیلند که اولین حریف ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ است شامگاه شنبه ۱۶ خرداد و در دیداری تدارکاتی رو در روی تیم ملی انگلیس قرار گرفت که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان توماس توخل در انگلیس به پایان رسید. هری کین زننده تنها گل بازی در وقت های اضافه نیمه اول بود.

در دیگر دیدار مهم، تیم ملی فوتبال مصر سومین حریف ایران در مرحله گروهی جام جهانی، بامداد امروز یکشنبه ۱۷ خرداد به مصاف تیم ملی برزیل رفت که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود سلسائو خاتمه یافت. برونو گیمارش و اندریک برای برزیل و مصطفی زیکو برای مصر در این دیدار گلزنی کردند.

در دو بازی دیگر شامگاه شنبه، تیم ملی آلمان موفق شد با نتیجه ۲ بر یک از سد آمریکا، یکی از میزبانان این رقابت‌ها، عبور کند. در این دیدار، «کای هاورتز» و «لروی سانه» برای آلمان گلزنی کردند و تک گل آمریکا را «آنتونی رابینسون» به ثمر رساند. شاگردان آلمان با این پیروزی نهمین برد متوالی خود را به ثبت رساندند.

در دیگر دیدار، پرتغال با نتیجه ۲ بر یک شیلی را شکست داد. «گونچالو گدس» و «برونو فرناندز» گل‌های پرتغال را به ثمر رساندند و «لوکاس سپدا» در وقت‌های تلف‌شده یکی از گل‌ها را جبران کرد. این دیدار با اخراج «رافائل لیائو» در پایان نیمه نخست نیز همراه بود. «کریستیانو رونالدو» نیز تنها در نیمه اول برای پرتغال به میدان رفت.