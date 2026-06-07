به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه «الجزیره»، مقامات در تلاش هستند شیوع سویه نادر «بوندیبوگیو» از ویروس ابولا را مهار کنند؛ سویهای که نخستین بار ۱۵ مه در جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام شد. این بیماری تاکنون دستکم ۴۸۸ نفر را مبتلا کرده و ۸۶ قربانی بر جای گذاشته است.
این بیماری همچنین به کشور همسایه، اوگاندا، سرایت کرده و سازمان جهانی بهداشت، این وضعیت را «وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بینالمللی» اعلام کرده است.
اوگاندا تاکنون ۱۹ مورد ابتلا و دو مورد فوتی را تأیید کرده و برای جلوگیری از گسترش بیماری، بخش زیادی از مرز غربی خود با کنگو را مسدود کرده است.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا (CDC) هشدار داده که این شیوع ممکن است به بزرگترین همهگیری ابولا در تاریخ تبدیل شود و با بحران سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ در غرب آفریقا برابری کند.
با توجه به اینکه بیش از یک میلیون هوادار برای جام جهانی راهی آمریکای شمالی خواهند شد، آمریکا، کانادا و مکزیک تدابیر ویژهای را برای جلوگیری از گسترش این ویروس در طول مسابقات در نظر گرفتهاند.
محدودیتهای سفر و کنترل در فرودگاهها
سه کشور میزبان جام جهانی در بیانیهای مشترک از اجرای «اقدامات هماهنگ بهداشتی برای مسافرانی که از مناطق پرخطر آفریقا وارد میشوند» خبر دادند.
آمریکا از ماه مه ورود تمامی اتباع غیرآمریکایی که طی ۲۱ روز گذشته به کنگو، اوگاندا یا سودان جنوبی سفر کردهاند را ممنوع کرده است. این محدودیت بعدها شامل دارندگان گرینکارت نیز شد.
همچنین چندین فرودگاه مهم آمریکا از جمله واشنگتن دالس و آتلانتا، کنترلهای بهداشتی ویژهای را برای مسافران این مناطق به اجرا گذاشتهاند.
کانادا نیز ورود شهروندان کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی را به مدت ۹۰ روز به حالت تعلیق درآورده است. شهروندان کانادایی، دارندگان اقامت دائم و سایر افرادی که اخیراً در مناطق آلوده حضور داشتهاند، در صورت نداشتن علائم بیماری باید ۲۱ روز قرنطینه شوند.
مکزیک نیز نظارتهای بهداشتی در فرودگاهها را تشدید کرده و از شهروندان خود خواسته از سفر به کنگو خودداری کنند. مسافرانی که از این کشور وارد مکزیک میشوند نیز باید ۲۱ روز در قرنطینه بمانند.
اردوی تیم ملی کنگو در بلژیک
تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو که برای نخستین بار از سال ۱۹۷۴ به جام جهانی صعود کرده، به دلیل شیوع ابولا اردو و تمرینات خود در کشورش را لغو کرده و در بلژیک مستقر شده است.
اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی کاخ سفید، اعلام کرده بود که اعضای تیم ملی کنگو باید به مدت ۲۱ روز در بلژیک در شرایط قرنطینه و «حباب ایزوله» باقی بمانند؛ در غیر این صورت ممکن است اجازه ورود به آمریکا را دریافت نکنند.
برنامه آمادهسازی این تیم زمانی پیچیدهتر شد که دیدار تدارکاتی برابر شیلی در اسپانیا به دلیل نگرانی از گسترش ابولا لغو شد.
با این حال سباستین دزابر، سرمربی کنگو، پیشنهاد داده بود این مسابقه بدون حضور تماشاگران برگزار شود.
او گفت: «ما به سازگاری با شرایط مختلف عادت کردهایم و هر اتفاقی رخ دهد، خود را با آن تطبیق خواهیم داد.»
کنگو در طول جام جهانی در شهر هیوستون آمریکا مستقر خواهد بود و نخستین دیدار خود را ۱۷ ژوئن مقابل پرتغال برگزار میکند.
رصد دائمی شیوع بیماریها
مرکز بیماریهای نوظهور دانشگاه بوستون نیز در طول مسابقات جام جهانی، وضعیت شیوع بیماریهای واگیردار را بهصورت مستمر پایش خواهد کرد.
برنامه BEACON این مرکز با هدف اطلاعرسانی به مسئولان بهداشتی، شرکتکنندگان و جامعه جهانی طراحی شده تا در صورت بروز هرگونه تهدید، واکنش سریع صورت گیرد.
همچنین سامانه ملی بیماریهای ویژه آمریکا (NSPS) اخیراً مانوری شبیهسازیشده برای مقابله با شیوع بیماری در جریان جام جهانی برگزار کرده است. در این سناریو، شیوع ویروس «مرس» در طول مسابقات مورد بررسی قرار گرفت.
با وجود تمام این اقدامات، کارشناسان بهداشت جهانی معتقدند خطر ابتلا به ابولا برای هوادارانی که برای جام جهانی به آمریکای شمالی سفر میکنند بسیار پایین است.
اولیور جانسون، استاد سلامت جهانی در کالج کینگ لندن، به خبرگزاری رویترز گفت: اگر شما یک هوادار عادی باشید که برای جام جهانی سفر میکند، احتمال ابتلا به ابولا بسیار ناچیز است.
او افزود: ابولا تاکنون تقریباً هیچگاه در کشورهای پردرآمد باعث انتقال گسترده نشده است، زیرا این ویروس از طریق هوا منتقل نمیشود. معمولاً تماس مستقیم با فردی که بهشدت بیمار است برای انتقال بیماری لازم است و سیستمهای ردیابی و کنترل نیز به سرعت موارد مشکوک را شناسایی میکنند.
نظر شما