تیراندازی در نزدیکی محل اقامت تیم ملی انگلیس در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، در حادثهای که در نزدیکی محل اقامت و تمرین تیم ملی فوتبال انگلیس در شهر کانزاسسیتی ایالت میزوری آمریکا رخ داد، ۹ نفر دچار جراحت شدند.
به گزارش روزنامه «The Athletic»، پلیس کانزاسسیتی حوالی ساعت ۴ صبح روز شنبه گزارشی درباره تیراندازی در خیابان «تروست اونیو» دریافت کرد؛ خیابانی که در فاصله کوتاهی از هتل تیم ملی انگلیس و مرکز تمرینی این تیم در جریان رقابتهای جام جهانی قرار دارد.
«جیک پیچینا»، فرمانده پلیس کانزاسسیتی، اعلام کرد مأموران پس از دریافت گزارشهای مربوط به شنیده شدن صدای تیراندازی به محل اعزام شدند و هنگام رسیدن، تعداد زیادی از افراد در حال ترک محل مشاهده شدند.
در ابتدا گزارش شد که ۳ زن بزرگسال زخمی شده و به بیمارستان منتقل شدند، اما بعداً مشخص شد مجموع مجروحان به ۹ نفر افزایش یافته است؛ زیرا برخی از افراد خودشان به مراکز درمانی مراجعه کردهاند. به گفته مقامات، حال همه مصدومان پایدار است و خطر جانی وجود ندارد.
پلیس اعلام کرده تاکنون هیچ مظنونی بازداشت نشده و گشتهای امنیتی همچنان در منطقه حضور دارند.
تیم ملی انگلیس هنگام وقوع حادثه در کانزاسسیتی حضور نداشته و در آن زمان در پالمبیچ فلوریدا برای آمادهسازی جام جهانی اردو زده بود.
این تیم نخستین بازیهای تدارکاتی خود را نیز انجام داده و قرار است در ادامه برنامه آمادهسازی، به کانزاسسیتی سفر کند.
همچنین چند تیم دیگر از جمله آرژانتین و هلند نیز در کانزاسسیتی اردو خواهند داشت.
سخنگوی فدراسیون فوتبال انگلیس نیز هنگام تماس رسانهها از اظهارنظر درباره این حادثه خودداری کرده است.
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