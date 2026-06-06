درخواست فوری AIPS از فیفا برای حل بحران ویزای خبرنگاران جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت انجمن بین المللی روزنامه نگاران ورزشی «aipsmedia»، در حالی که تنها چند روز تا آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده است، انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ورزشی (AIPS) اعلام کرد که مواجه شدن بسیاری از خبرنگاران دارای اعتبارنامه رسمی فیفا با مشکلات مختلف برای دریافت ویزای آمریکا، غیرقابل قبول است.

AIPS از فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) خواسته است تا برای حل این مشکل وارد عمل شود و اطمینان حاصل کند که نمایندگان رسانه‌ای دارای مجوز رسمی، به ناحق از ورود به ایالات متحده محروم نمی‌شوند.

در همین راستا، «جیانی مرلو» رئیس AIPS به نمایندگی از کمیته اجرایی این نهاد، روز جمعه ۵ ژوئن نامه‌ای به «برایان سوانسون» مدیر روابط رسانه‌ای فیفا و «یوخن اشتاینهوف» رئیس بخش عملیات و خدمات رسانه‌ای فیفا ارسال کرده است.

در بخشی از این نامه آمده است:

«در این دوران دشوار برای جهان و در آستانه برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶، بار دیگر با مشکلی قدیمی و غیرقابل قبول برای جامعه روزنامه‌نگاری روبه‌رو هستیم؛ عدم صدور ویزای ورود برای خبرنگارانی که به‌طور رسمی از سوی فیفا برای پوشش مسابقات اعتبارنامه دریافت کرده‌اند.

موارد متعددی وجود دارد؛ از خبرنگاران ایرانی گرفته تا خبرنگاران آفریقایی. برخی از آنها تنها ویزای یک‌بار ورود دریافت کرده‌اند؛ به این معنا که اگر برای پوشش مسابقات تیم‌های خود به کانادا یا مکزیک سفر کنند، دیگر امکان بازگشت به آمریکا را نخواهند داشت. تعداد این موارد کم نیست و تکرار می‌کنم که چنین وضعیتی قابل قبول نیست.

سیاستمداران همواره از نقش ورزش در ایجاد اتحاد و ساختن پل‌های ارتباطی میان ملت‌ها و جوانان کشورهای مختلف سخن می‌گویند، اما آنچه اکنون شاهد آن هستیم، دقیقاً در جهت عکس این شعارها قرار دارد.

ما معتقدیم حضور خبرنگاران در این رویداد و انجام وظایف حرفه‌ای آنها اهمیت فراوانی دارد، زیرا نقش رسانه‌ها در انعکاس تصویر واقعی ورزش و ارزش‌های آن بسیار مهم است؛ به‌ویژه در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا که آزادی مطبوعات یکی از اصول اساسی آن به شمار می‌رود.

امیدوارم فیفا تمام تلاش خود را برای حل مشکل صدور ویزا به کار گیرد. ما هم‌اکنون نیز از برنامه زمانی عقب هستیم و بسیاری از همکاران ما فرصت استفاده از بلیت‌های از پیش خریداری‌شده خود را از دست داده‌اند و ناچار به پرداخت هزینه‌های اضافی خواهند شد.»

رئیس انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ورزشی در پایان از فیفا خواسته است هرچه سریع‌تر برای رفع این محدودیت‌ها و تسهیل حضور خبرنگاران در جام جهانی ۲۰۲۶ اقدام کند.