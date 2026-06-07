نقطه ضعف تیم ملی فوتبال مصر در دیدار با برزیل مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال مصر که یکی از حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ است در آخرین بازی خود پیش از آغاز این مسابقات بامداد امروز یکشنبه ۱۷ خرداد رو در روی تیم ملی برزیل قرار گرفت که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود سلسائو خاتمه یافت تا فراعنه با شکست وارد جام جهانی شوند.

رسانه عربی زبان «البیان» در رابطه با عملکرد تیم ملی مصر نوشت: نیمه نخست یکی از بهترین نمایش‌های مصر در این مسابقه بود. مصطفی شوبیر، دروازه‌بان این تیم، نقش مهمی در حفظ شانس‌های مصر ایفا کرد و با چند واکنش موفق، ضربات خطرناک وینیسیوس جونیور، رافینیا و ایگور تیاگو را مهار کرد.

برزیل بیشتر روی حرکات انفرادی و شوت‌زنی از راه دور تکیه داشت، اما انسجام دفاعی مصر باعث شد برزیلی‌ها به ارسال از جناحین روی بیاورند؛ تاکتیکی که در نیمه نخست چندان خطرساز نبود.

مصر در نیمه دوم با رهبری محمد صلاح تلاش کرد به بازی بازگردد، اما بهبود عملکرد هجومی این تیم به خلق موقعیت‌های جدی منجر نشد. استحکام خط دفاعی برزیل و برتری بدنی بازیکنان این تیم در دقایق پایانی، کار را برای فراعنه دشوار کرد.

این مسابقه چند نکته فنی مهم را آشکار ساخت. برزیل همچنان به پرس شدید و بازپس‌گیری توپ در زمین حریف متکی است، در حالی که مصر نیاز دارد کیفیت خروج توپ از زیر فشار حریف و همچنین کارایی خود در یک‌سوم هجومی زمین را بهبود ببخشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف مصر خواهد رفت. بررسی عملکرد شاگردان حسام حسن نشان می‌دهد این تیم از ساختار دفاعی منسجمی برخوردار است و با تکیه بر سرعت بازیکنانی چون عمر مرموش و محمد صلاح، خطرناک‌ترین حملات خود را از طریق ضدحملات طراحی می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند چالش جدی برای خط دفاعی ایران ایجاد کند اما اگر ایران مقابل این تیم بتواند حملات پر تعدادی داشته باشد باز کردن دروازه مصر دور از انتظار نیست.