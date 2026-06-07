انتقاد مصری ها از عملکرد تیمشان در بازی با برزیل/نقطه ضعفی که باقی است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال مصر و برزیل در دیداری تدارکاتی بامداد امروز یکشنبه ۱۷ خرداد رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان کارلو آنچلوتی به پایان رسید تا حریف ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ با شکست خود را آماده اولین بازی خود در این مسابقات کند.
رسانه «elbalad» مصر در رابطه با عملکرد شاگردان حُسام حسن در تیم ملی مصر نوشت: شکست ۲ بر یک تیم ملی مصر در آخرین دیدار دوستانه پیش از آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، فراتر از یک نتیجه ساده تلقی شده و به عنوان یک آزمون جدی برای سنجش میزان آمادگی نماینده آفریقا مورد توجه قرار گرفته است.
با وجود آنکه نتیجه نهایی به سود برزیلیها رقم خورد، اما فضای عمومی فوتبال مصر پس از این مسابقه، آمیختهای از رضایت نسبی و هشدارهای فنی بود؛ بهگونهای که بازیکنان، کارشناسان و چهرههای رسانهای این کشور بر این باور بودند که تیم ملی مصر در این دیدار دستاوردهای فنی قابل توجهی داشته، هرچند برخی ضعفها نیز آشکار شده که نیازمند اصلاح فوری است.
بخش قابل توجهی از واکنشها پس از این دیدار بر کیفیت عملکرد مصر متمرکز بود و نه صرفاً نتیجه نهایی. در همین زمینه، احمد شوبیر با اشاره به سطح حریف، شکست برابر تیمی همچون برزیل را کاملاً قابل قبول توصیف کرد و افزود: نمایش تیم ملی مصر و استفاده از ترکیبهای متنوع پیش از آغاز جام جهانی، نکات مثبتی را برای کادر فنی به همراه داشته است.
این اظهارات بازتابدهنده یک جمعبندی کلی در فوتبال مصر بود؛ اینکه این تیم توانسته بدون فاصله فنی شدید مقابل یکی از قدرتهای بزرگ فوتبال جهان ظاهر شود و از نظر روحی و اعتمادبهنفس نیز دستاورد مهمی کسب کند.
در شرایطی که جام جهانی در آستانه آغاز قرار دارد، این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه آمادگی ذهنی در رقابتهای بزرگ نقشی تعیینکننده ایفا میکند.
در بخش دیگری از تحلیلها، سامی الشیشینی معتقد بود تیم ملی مصر در مقاطعی از بازی توانسته شخصیت تاکتیکی خود را به حریف تحمیل کند.
وی تصریح کرد: در برخی دقایق، تیم ملی برزیل در روند بازیسازی دچار مشکل شد و به ارسالهای بلند و دفع توپهای ساده روی آورد؛ رفتاری که کمتر در تیمی با تاریخ و سبک سنتی برزیل مشاهده میشود.
بر اساس این دیدگاه، مصر در این مسابقه صرفاً یک تیم تدافعی نبود، بلکه تلاش کرد با فشار در نقاط مختلف زمین، کنترل نسبی جریان بازی را در اختیار بگیرد. همچنین توانایی حفظ توپ و سازماندهی در برابر حریفی با بازیکنان سطح بالا، از نکات مثبت عملکرد مصر عنوان شده است.
نگرانیهای جدی؛ مشکل دفاعی همچنان پابرجاست
با وجود فضای نسبتاً مثبت، برخی کارشناسان نسبت به نقاط ضعف تیم هشدار دادهاند.
در این میان، ابراهیم سعید صراحتاً به عملکرد خط دفاعی انتقاد وارد کرده و تأکید داشته است که اشتباهات فردی و کندی در واکنشها همچنان یکی از مهمترین معضلات تیم ملی مصر محسوب میشود.
به اعتقاد وی در رقابتهایی مانند جام جهانی، چنین اشتباهاتی میتواند به سرعت به از دست رفتن امتیاز یا حذف منجر شود، زیرا فرصت جبران بسیار محدود است.
اگرچه مصر توانست در بخشهایی از بازی همپای برزیل ظاهر شود، اما دریافت دو گل ناشی از اشتباهات فردی یا ضعف در جانمایی دفاعی، نگرانیهایی جدی درباره انسجام خط دفاعی ایجاد کرده است؛ بهویژه در مواجهه با تیمهایی با قدرت هجومی بالاتر.
نیاز به افزایش سرعت در انتقال بازی
در ادامه امیر هشام نیز دیدگاهی متعادلتر ارائه کرد و این دیدار را از نظر فنی بسیار مفید ارزیابی کرد، اما در عین حال بر ضرورت ارتقای سرعت بازی تأکید داشت.
وی با اشاره به ساختار تیمی مصر افزود: انتقال توپ از دفاع به حمله باید سریعتر و با کیفیت بالاتری انجام شود؛ موضوعی که در سطح جام جهانی اهمیت حیاتی دارد.
این در حالی است که تیم ملی مصر از مهرههای هجومی تأثیرگذاری همچون محمد صلاح و عمر مرموش بهره میبرد، اما بهرهگیری حداکثری از توان این بازیکنان، نیازمند رساندن سریعتر و دقیقتر توپ به منطقه یکسوم دفاعی حریف است.
همچنین افزایش سرعت در انتقالها میتواند به عنوان یک سلاح مهم در برابر تیمهایی که مالکیت توپ بیشتری دارند، عمل کند و فضای لازم برای ضدحملات را فراهم سازد.
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