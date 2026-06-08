به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در راستای توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی، برنامه‌ای را برای شناسایی نیازهای فناورانه و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و تیم‌های فناور کشور در دستور کار قرار داده است.

این اقدام با هدف ایجاد هم‌افزایی میان بخش صنعت و فناوری، افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری‌های بومی و تکمیل زنجیره ارزش در حوزه معدن و صنایع معدنی انجام می‌شود. بر این اساس، نیازها و چالش‌های عملیاتی فعالان این حوزه شناسایی شده و در اختیار بازیگران زیست‌بوم فناوری قرار می‌گیرد تا راهکارهای نوآورانه و دانش‌بنیان برای رفع آن‌ها ارائه شود.

بخش معدن و صنایع معدنی از جمله حوزه‌هایی است که در سال‌های اخیر بیش از گذشته به فناوری‌های نوین، هوشمندسازی، اتوماسیون، بهینه‌سازی فرآیندها، کاهش مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری نیاز پیدا کرده است. از این رو، بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور می‌تواند نقش مؤثری در حل مسائل این بخش و افزایش رقابت‌پذیری صنایع معدنی ایفا کند.

در این چارچوب، زمینه حضور فعال استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، پژوهشگران، نوآوران و نخبگان برای ارائه راهکارهای فناورانه فراهم شده است تا مسائل و نیازهای احصاشده صنعت معدن با استفاده از توان علمی و تخصصی کشور پاسخ داده شود. این رویکرد علاوه بر تسریع در رفع چالش‌های فنی و عملیاتی، به توسعه بازار محصولات و خدمات دانش‌بنیان نیز کمک خواهد کرد.

ایجاد ارتباط مؤثر میان صنایع معدنی و زیست‌بوم نوآوری کشور می‌تواند زمینه شکل‌گیری فناوری‌های جدید، توسعه محصولات بومی و افزایش سهم دانش در فرآیندهای تولیدی را فراهم کند. همچنین این تعامل، مسیر تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه و ورود آن‌ها به بازارهای تخصصی معدن و صنایع معدنی را هموارتر خواهد ساخت

در کنار بهره‌گیری از ظرفیت فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان، مشارکت سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی نیز به‌عنوان یکی از ارکان توسعه فناوری در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع می‌تواند فرآیند تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصولات و خدمات قابل استفاده در صنعت را تسریع کرده و زمینه توسعه کسب‌وکارهای فناور را فراهم کند.

توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری در بخش معدن و صنایع معدنی از جمله رویکردهای مهم برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری تولید و افزایش ارزش افزوده در این بخش به شمار می‌رود؛ رویکردی که با تقویت ارتباط میان صنعت، فناوری و سرمایه‌گذاری می‌تواند مسیر تازه‌ای برای حل مسائل و چالش‌های راهبردی حوزه معدن کشور ایجاد کند.

کلیه شتاب‌دهنده‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC)، سرمایه‌گذاران شرکتی (CVC) و سایر نهادهای مالی و توسعه‌ای در زیست بوم نوآوری کشور می‌توانند برای حمایت از طرح‌های فناورانه و تسهیل فرآیند شتابدهی، با مراجعه به این لینک، آمادگی خود را اعلام کنند.

متقاضیان ثبت نیازهای فناورانه و همچنین ارائه راهکارهای پیشنهادی، می‌توانند از طریق این درگاه، نسبت به کسب اطلاعات بیش‌تر و ثبت پیشنهاده اقدام کنند. این فراخوان گامی در جهت توسعه فناوری‌های بومی، ارتقای بهره‌وری و تحقق اهداف اقتصاد دانش‌بنیان در یکی از مهم‌ترین بخش‌های تولیدی کشور به شمار می‌رود.