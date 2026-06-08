۳۰ کیلومتر روکش آسفالت در محورهای مواصلاتی استان بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح دوشنبه در بازدید از پروژه های راهداری اظهار کرد: با هدف بهبود ایمنی عبور و مرور و ارتقای کیفیت جاده‌های ارتباطی، از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه، ۳۰ کیلومتر روکش آسفالت در محورهای مواصلاتی استان اجرا شده است.

وی ادامه داد: از این میزان، ۲۰ کیلومتر روکش آسفالت گرم، ۵ کیلومتر روکش تقویتی و پنج کیلومتر روکش حفاظتی اجرا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر اضافه کرد: برای این میزان روکش، لکه‌گیری و آسفالت حفاظتی راه‌های استان، بیش از ۷۰ تن آسفالت مصرف شده است.

رستمی تأکید کرد: با اجرای این طرح، بخشی از مشکلات سطح جاده‌ای برطرف خواهد شد و ایمنی تردد وسایل نقلیه افزایش می‌یابد.