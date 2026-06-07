۶ مصوبه جدید شورای شهر شیراز؛ از حمایت کارکنان تا توسعه فضاهای فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و سیامین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز با حضور ۱۱ نفر از اعضای شورا برگزار شد و طی آن پس از بحث و بررسی هشت دستور کار، ۶ لایحه به تصویب نهایی رسید.
در نخستین مصوبه، اعضای شورای شهر با آییننامه «تکریم کارکنان شهرداری شیراز آسیبدیده از حوادث» موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، اعتبار مورد نیاز از محل ردیف «سایر کمکهای رفاهی» تأمین خواهد شد و آییننامه از ابتدای سال ۱۴۰۴ لازمالاجرا است.
همچنین مقرر شد در صورت فوت کارکنان مشمول این آییننامه بر اثر حوادث ناشی از کار یا جنگ تحمیلی، مبلغی معادل ۱۰۰ برابر آخرین حقوق مستمر آنان به عنوان کمکهزینه مسکن به خانواده متوفی پرداخت شود.
اعضای شورا در ادامه با پرداخت ماهانه تا سقف هشت میلیون تومان کمکهزینه رفاهی به کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شهرداری شیراز موافقت کردند. این پرداخت از ابتدای سال جاری و در صورت تأمین منابع مالی انجام خواهد شد.
همچنین نیروهای بخش خصوصی و رانندگان خودروهای استیجاری نیز مشمول این کمکهزینه خواهند بود.
در بخش دیگری از جلسه، لایحه واگذاری حق انتفاع یک قطعه زمین به مساحت یکهزار و ۹۷۵ متر مربع در بلوار رسول اعظم (ص) به هیئت مذهبی لثارات الحسین (ع) به تصویب رسید.
این زمین با حفظ مالکیت شهرداری برای احداث مجتمع فرهنگی و مذهبی در اختیار این هیئت قرار خواهد گرفت.
شورای شهر شیراز همچنین بهای خدمات مهاجران و اتباع خارجی را برای سال ۱۴۰۵ تعیین کرد.
بر اساس این مصوبه، هزینه خدمات شهری متناسب با تعداد اعضای خانوار از حدود ۸.۵ میلیون تا ۱۵.۳ میلیون ریال تعیین شده است.
طبق مصوبه شورا، ۵۰ درصد درآمد حاصل از این محل برای خرید خدمات مورد نیاز اتباع خارجی و تحت نظارت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان اختصاص خواهد یافت.
خانوادههای شهدا و جانبازان نیز از پرداخت این هزینهها معاف شدند.
اعضای شورا در ادامه با واگذاری حق انتفاع و الحاق ۶۳.۷۳ متر مربع از اراضی شهرداری در شهرک فرهنگیان احمدآباد به مجتمع فرهنگی و مذهبی سید امام (ره) موافقت کردند.
این واگذاری با حفظ مالکیت شهرداری و در چارچوب ضوابط فعالیتهای فرهنگی و مذهبی انجام خواهد شد.
آخرین مصوبه جلسه نیز به واگذاری حق انتفاع قطعه زمینی به مساحت حدود ۱۳۶.۷ متر مربع در شهرک گلدشت اختصاص داشت.
بر این اساس، این زمین با حفظ مالکیت شهرداری و صرفاً برای فعالیتهای فرهنگی، انباری و پشتیبانی هیئت عزاداران امام هادی (ع) در اختیار این مجموعه قرار میگیرد.
بر اساس اعلام شورای اسلامی شهر شیراز، مصوبات یادشده پس از تأیید فرمانداری، برای اجرا به شهرداری شیراز ابلاغ خواهد شد.
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