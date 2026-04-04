خطری متوجه شهرهای همجوار منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر نیست

به گزارش‌ خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به دنبال حمله دشمن متجاوز آمریکایی - صهیونیستی اعلام کرد که نیروهای امدادی، HSE و آتش نشانی در بدو وقوع حادثه در محل های حادثه دیده حضور یافته اند و در حال اطفا حریق هستند.

در این اطلاعیه آمده است: حوادث در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، خطری برای شهروندان ایجاد نخواهد کرد. از همشهریان درخواست می شود، ضمن حفظ آرامش از توجه به شایعات خودداری و اخبار را از طریق منابع رسمی دنبال کنند.

ولی الله حیاتی معاون امنیتی استاندار خوزستان نیز در این باره اظهار کرد: در ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه صبح امروز شنبه ۱۵ فروردین در اثر تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی سه اصابت و انفجار شدید در شرق و غرب اهواز رخ داد. تاکنون هیچ گونه تلفات جانی و مجروحیت گزارش نشده است.

وی افزود: همچنین در ساعت۱۰:۴۷ امروز در منطقه ویژه پتروشیمی شهرستان ماهشهر سه اصابت و انفجار مهیب رخ داد.

حیاتی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه در تهاجم هوایی دشمن آمریکایی و صهیونی به ماهشهر، شرکت‌های پتروشیمی فجر ۱ و ۲، ابوعلی، رجال و امیرکبیر مورد اصابت قرار گرفته‌اند که احتمال وجود شهادت و مجروحیت شهروندان در این تهاجم بسیار زیاد است.