فرج زاده: کنشگری نوجوانان محوریت برنامه های کانون نمین خواهد بود 

زهرا فرج زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دوران کودکی و نوجوانی، طلایی ترین فصل کشف استعدادها وشکل گیری سنگ بنای شخصیت انسان است؛ اظهارکرد: مرکز نمین در یک سال گذشته فرصتی بی بدیل فراهم آورد تا فضای تربیتی مرکز را به جایگاهی برای «تجربه گری خلاق»، «کشف هویت» و «مسئولیت پذیری» تبدیل کند.

وی با بیان اینکه برنامه های کانون با رویکرد هویت‌بخشی، کتاب‌محوری، نوجوان‌محوری و تقویت مشارکت اجتماعی کودکان و نوجوانان اجرا خواهد شد، افزود: شعار تابستان ۱۴۰۵ «برای ایران؛ می‌مانیم، می‌خوانیم، می‌سازیم» محور اصلی فعالیت های کانون خواهد بود.

رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نمین با بیان اینکه غنی‌سازی اوقات فراغت و تربیت هویت بخش و خانواده مداری رویکرد امسال کانون شهرستان خواهد بود، گفت: از حداکثر ظرفیت ها برای ایجاد شور و نشاط و آموزش برای کودکان ونوجوانان بهره خواهیم برد.

وی با بیان اینکه از اول تیر ماه کلاس های کانون شروع خواهد شد، تصریح کرد: امسال در مرکز نمین آموزش قرآن، نقاشی، سفال گری، خوشنویسی، طراحی، کاردستی، نمایش خلاق و تئاتر، موسیقی ارگ و دف، نوشتن خلاق، قصه گویی، شعرخوانی، داستان نویس، گلستان خوانی، شاهنامه خوانی، اوریگامی، کلاژ خواهیم داشت.

فرج زاده با بیان اینکه کارگاه های عمومی مانند روخوانی، روانخوانی کتاب و بازی و سرگرمی، نمایش فیلم نیز داردیم، بیان کرد: تابستان امسال تلاش خواهیم کرد نوجوانان را مطالبه گر و کنشگر تربیت کنیم.

وی با بیان اینکه کانون در یک سال گذشته با ارائه فعالیت های فرهنگی، هنری، ادبی، علمی با مخاطبین کودک و نوجوان خود ارتباط داشت، افزود: فعالیتهای علمی، برپایی اردو، بازی، نمایش خلاق و سرگرمی، نمایش و نقد فیلم، معرفی شخصیت و سرزمین، کاردستی، اوریگامی،کلاژ،نمایش خلاق و... برگزار شد.

رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان نمین از برگزاری کارگاه نوشتن خلاق، داستان و شعر نویسی، گلستان خوانی و شاهنامه خوانی خبر داد و گفت: در یک سال گذشته۳۰ گارگاه ویژه هنری ادبی و فرهنگی برای بیش از ۵۰۰ نفر از کودکان و نوجوان برپا شد.

وی با اشاره به اجرای فعالیت های طرح کانون و مدرسه با همکاری مدارس ابتدایی شهرستان برای بیش از ۸۰۰کودک و نوجوان افزود: فعالیت های طرح امداد فرهنگی در مناطق روستایی و مدارس کم برخوردار واجرای فعالیتهای فرهنگی و هنری ادبی در روستاهای شهرستان اجرا شد.

فرج زاده از اهدای بیش از ۸۰۰ جلد کتاب به کتابخانه های مدارس روستایی با همکاری راهبران مدرسه خبرداد و افزود: در یک سال گذشته اعضای مرکز با شرکت در فراخوان ها، مهرواره ها و جشنواره های استانی و کشوری ۲۰ موفقیت را کسب کردند.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی کانون، ایجاد آرامش و فضای شاد برای کودکان و نوجوانان است و این رسالت در تمامی شرایط، اعم از زمان جنگ و صلح، باجدیت دنبال می شود گفت: خدمات مرکز نمین در جریان جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان خدمات رسانی به جامعه هدف و کودکان و نوجوانانی که در شرایط جنگی از شهرهای دیگر مهمان شهرما بودند تداوم داشت.‌ همچنین عضویت در مرکز به صورت رایگان انجام می گرفت.