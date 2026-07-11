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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۳

شناسایی باند سرقت طلاجات از منازل شهروندان اردبیلی

شناسایی باند سرقت طلاجات از منازل شهروندان اردبیلی

اردبیل- معاون دادستان اردبیل گفت: یک باند سرقت طلاجات از منازل شناسایی و اعضای آن بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سالاری با اشاره به بازداشت یک باند سرقت طلاجات از منازل شناسایی و اعضای آن در اردبیل اظهار کرد: یک نفر از این باند در اردبیل و ۳ نفر دیگر به‌دلیل غیربومی بودن، در خارج از استان شناسایی و با اعطای نیابت قضایی دستگیر شده‌اند.

وی افزود: پرونده متشکله فعلا با ۱۳ شاکی و ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال طلای به سرقت رفته از منازل شهروندان اردبیلی در حال رسیدگی است و در ادامه روند تحقیقات و بررسی‌های بیشتر احتمال افزایش شاکیان و احراز سرقت‌های دیگر توسط نامبردگان، وجود دارد.

معان دادستان اردبیل گفت: سارق اردبیلی با اجاره نمودن منزلی در یکی از محلات اردبیل محل اقامت اعضای باند را فراهم نموده، اطلاعات مرتبط با منازل شهروندان و وجود طلا را جمع‌آوری و در اختیار سارقین غیربومی قرار می‌داده است.

سالاری ادامه داد: همشهریان ضمن اجتناب از نگهداری طلاجات در منازل خالی از سکنه، از فاش نمودن اطلاعات مربوطه و جزئیات و محل نگهداری طلاجات خود که می‌تواند مانند محتویات پرونده قضایی حاضر، مورد سوء استفاده برای سارقان قرار گیرد، خودداری نمایند.

کد مطلب 6885018

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