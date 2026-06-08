احداث ۹ مخزن جدید آب در استان بوشهر؛ ظرفیت ذخیره سازی افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تلاش های گسترده ای به منظور تقویت زیرساخت‌های تأمین و توزیع آب شرب در سطح استان بوشهر صورت گرفته و طرح های مهمی را در دست اجرا داریم.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های آبرسانی استان بوشهر و احداث ۹ مخزن ذخیره آب بیان کرد: تکمیل این مخازن باعث افزایش ظرفیت ذخیره آب در استان به میزان ۳۰ هزار مترمکعب می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به نقش این مخازن در افزایش حجم ذخیره و پایداری شبکه توزیع آب و همچنین بهبود خدمات‌رسانی به مشترکان افزود: این مخازن در شهرستان های دشتستان و دیلم و دشتی در حال احداث هستند.

وی از تلاش ویژه برای افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی، مدیریت بهتر منابع آب و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان خبر داد و گفت: طرح‌های توسعه و بهسازی خطوط آبرسانی نیز در برخی مناطق استان در حال اجرا است تا پایداری تأمین آب شرب در شهرها و روستاهای هدف افزایش یابد.

بردستانی ادامه داد: با تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها، ظرفیت ذخیره آب در استان افزایش یافته و زمینه بهبود شاخص‌های تأمین آب و کاهش مشکلات ناشی از کمبود و افت فشار آب فراهم خواهد شد.