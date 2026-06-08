جعفری: مسئولان حوزه ارتباطات پاسخگوی مشکلات مردم بخش ارم باشند

سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت آنتن‌دهی تلفن همراه در بخش ارم به مرحله‌ای بحرانی رسیده و به گفته شهروندان، طی یک هفته اخیر هر تماس عادی بیش از ۵ تا ۶ بار قطع می‌شود.

وی اضافه کرد: هم‌زمان، شبکه تلفن ثابت نیز با مشکلات جدی مواجه است و این شرایط در ایام امتحانات، موجب اعتراض شدید مردم شریف منطقه شده است.

بخشدار ارم بیان کرد: در حالی که بسیاری از ادارات در برابر مطالبات مردمی پاسخگو بوده‌اند، مسئول مخابرات بخش و شهرستان علیرغم مراجعات مکرر، از ارائه توضیح درباره علت این اختلالات خودداری کرده و حاضر به پاسخگویی نیست و همین امر سبب اعتراضات مردمی به صورت تلفنی و حضوری به بخشداری ارم شده است.

وی ادامه داد: در پی این نارضایتی گسترده، با حضور در مخابرات بخش، اعتراض مردم را به مسئولان این مجموعه اعلام کردیم و همچنین در تماس‌های تلفنی با مدیر مخابرات شهرستان، مسئول پیگیری تلفن همراه در استان و مدیرکل مخابرات استان بوشهر، خواستار رسیدگی فوری، شفاف‌سازی علل قطعی‌های مکرر و رفع کامل مشکل در کوتاه‌ترین زمان ممکن شدیم.

جعفری تاکید کرد: انتظار می‌رود مسئولان هرچه سریع‌تر نسبت به حل این بحران ارتباطی و پاسخگویی شفاف به مردم اقدام کنند.