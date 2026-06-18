جعفری: بخش ارم نیازمند ایجاد بخشداری ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری بخش ارم با محوریت بررسی مسائل و مشکلات این منطقه، ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده در سایه راهبرد وفاق ملی و عدالت‌محوری، به واکاوی محرومیت‌ها و عقب‌ماندگی‌های این بخش پهناور پرداخت و با ارائه آمار و ارقام، خواستار توجه فوری مسئولان به این منطقه استراتژیک اما فراموش‌شده در جنوب کشور شد.

بخشدار ارم در تشریح عملکرد ۱۸۰ روز گذشته خود، از اجرای ۶۶ برنامه شاخص در دو حوزه زیربنایی و خدماتی خبر داد و مهم‌ترین آن‌ها را برنامه‌ریزی برای آینده و حل مشکلات ملموس مردم عنوان کرد.

جعفری با اشاره به گره‌های تاریخی زیرساختی در این بخش اظهار داشت: در اقدامی ضرب‌الاجلی و با پیگیری‌های شبانه‌روزی، عملیات آغاز و بهره‌برداری از ایستگاه اختصاصی برق باستان تنگ ارم تنها در مدت ۴۵ روز و با اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال محقق شد، پروژه‌ای که سال‌ها به مانعی برای روند زندگی مردم تبدیل شده بود.

وی همچنین از تحقق یک مطالبه ۴۰ ساله پس از انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: تا پیش از این، بسیاری از روستاهای ما در جغرافیای اداری آب و فاضلاب دیده نمی‌شدند. با افتخار اعلام می‌کنم که موفق به اخذ کد آب برای پنج روستای بخش شدیم؛ اما صادقانه می‌گویم که این پایان کار نیست و هنوز ۶ روستای دیگر در بخش ارم فاقد کد آب هستند و دسترسی به خدمات مطلوب آبفا برای آنان یک حق قانونی و انسانی است که باید محقق شود.

بخشدار ارم در بخش دیگری از سخنان خود به آینده‌نگری انجام‌شده در این دوره اشاره کرد و از تدوین سند راهبردی «چشم‌انداز توسعه بخش ارم از سال ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۵ » رونمایی کرد و آن را نقشه راهی برای برون‌رفت از توسعه‌نیافتگی و حرکت به سمت رونق پایدار بر اساس مزیت‌های طبیعی و انسانی منطقه دانست.

تحول در خدمت‌رسانی

بخشدار ارم با تأکید بر اینکه رویکرد این بخشداری، حل مسائل در خود منطقه و عدم ارجاع مردم به مرکز استان است، به تشریح بسته اقدامات خدماتی پرداخت و افزود: در حوزه ساماندهی صنف نانوایان، با ورود مستقیم بخشداری، کیفیت پخت نان در بخش ارم ارتقا یافته و تخلفات صنفی در این حوزه حیاتی به حداقل رسیده است.

وی به بازدیدهای سرزده میدانی اشهره کرد و گفت: طی ۶ ماه گذشته، از تمامی ادارات بخش بازدید شده و مسئولان موظف شده‌اند بدون ارجاع پرونده‌ها به شهرستان، مشکلات را در همان بخش حل‌وفصل کنند.

بخشدار ارم بیان کرد: در برگزاری میز خدمت فراگیر نیز میز خدمت با حضور مسئولان ادارات، در تکتک روستاها و شهر تنگ ارم برپا شده تا مردم بدون تحمل رنج مسیرهای صعب‌العبور، پاسخ مطالبات خود را دریافت کنند.

وی بیان کرد: در حوزه فرهنگ و گردشگری نیز ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی و نیز پیگیری ایجاد «گردشگری شیلاتی و آبزی‌پروری خرد» با توجه به آب و هوای منحصربه‌فرد و ظرفیت‌های طبیعی منطقه در دستور کار جدی قرار گرفته است.

وی به ساماندهی اتباع خارجی اشاره کرد و گفت: با توجه به حضور اتباع در بخش و شهر تنگ ارم، طرح ساماندهی این عزیزان اجرایی شده است.

وی ادامه داد: در پیگیری بانک‌ها و ادارات نیز با عنایت به دوری مسافت و کوهستانی بودن منطقه، پیگیری‌های لازم برای ایجاد نمایندگی ادارات دولتی و شعب بانک‌های عامل در بخش ارم ادامه دارد.

درخواست ایجاد «بخشداری ویژه»



وی با گلایه از توزیع ناعادلانه امکانات، بخش ارم را «دورترین و محروم‌ترین بخش استان بوشهر» توصیف کرد و خواستار توجه فوری در چند محور اساسی شد و گفت: بخش ارم با ۴۶ روستا، آبادی و تیره عشایری، پهناورترین بخش استان بوشهر است؛ اما متأسفانه هم‌اکنون کل بدنه بخشداری، تنها یک نیروی انسانی است و این مجموعه حتی فاقد یک دستگاه وسیله نقلیه برای سرکشی به روستاهاست.

وی افزود: از مسئولان عالی‌رتبه کشور تقاضا دارم با عنایت به این عقب‌ماندگی زایدالوصف و صعب‌العبور بودن منطقه، مجوز ایجاد بخشداری ویژه در بخش ارم را صادر کنند.

وی به وضعیت سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش اشاره کرد و با انتقاد از خلأ صنعتی در بخش ارم گفت: با وجود بهترین آب و هوای استان بوشهر، منابع طبیعی بکر، وجود بیش از ۴۰ اثر تاریخی و پتانسیل بسیار مناسب انسانی، متأسفانه حتی یک مورد سرمایه‌گذاری صنعتی نیز در این بخش انجام نشده است. ما کشاورزی، دامداری و گردشگری را سه عامل اصلی توسعه می‌دانیم و تکمیل سد بزرگ دهرود می‌تواند تحولی عظیم در این حوزه‌ها ایجاد کند .

بخشدار ارم پیرامون زیرساخت‌های آب و خدمات شهری ، تکمیل مخزن پنج هزار مترمکعبی برای پایداری آب شرب، اخذ کد برای روستاهای باقی‌مانده و تکمیل پروژه نیمه‌تمام ساختمان بخشداری را از مطالبات فوری مردم برشمرد.

بخشدار ارم در حوزه ورزش و جوانان نیز با اشاره به جمعیت جوان و وجود ۲ هزار دانش‌آموز در این بخش، نبود یک متولی دائمی برای اوقات فراغت را آسیب‌زا دانست و خواستار اختصاص نیروی تمام‌وقت از طرف اداره ورزش و جوانان شهرستان و استان برای شکوفایی استعدادهای فرهنگی و ورزشی این منطقه مستعد شد.

در پایان این نشست، فرماندار و امام جمعه شهرستان دشتستان ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، قول مساعد برای پیگیری ویژه مصوبات و رفع موانع توسعه این بخش محروم را صادر کردند.