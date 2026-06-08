افزایش سرعت وزش باد در استان بوشهر؛ سواحل و فراساحل مواج است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که از امروز دوشنبه تا روز پنجشنبه، در ساعاتی از ظهر تا عصر با افزایش سرعت وزش بادهای شمالی بر روی دریا، سواحل و فراساحل استان ( به ویژه در مناطق جنوبی)، به نسبت مواج خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین در این مدت در برخی نقاط استان، دمای هوا به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس خواهد رسید.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در طول روز در برخی نقاط همراه با گردوخاک پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، و در ساعاتی از ظهر تا عصر با سرعت ۱۴ تا ۳۸ گاهی تا ۴۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا در سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ و از امشب ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر، و در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ و در فراساحل ۱۸۰ سانتی متر و از امشب در سواحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر پیش بینی می شود.