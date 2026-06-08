جزئیات تازه ای از پرونده ترور شهید شهریاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به پرونده ترور شهید مجید شهریاری، دانشمند هسته‌ای کشور، جزئیات تازه‌ای از نحوه اجرای این عملیات تروریستی و روند رسیدگی به آن ارائه کرد.

وی با بیان اینکه در زمان وقوع حادثه به‌عنوان بازپرس پرونده‌های مرتبط فعالیت داشته است، اظهار کرد: روز ترور شهید شهریاری، همزمان دکتر فریدون عباسی نیز هدف یک عملیات تروریستی قرار گرفت. پس از وقوع حادثه، تیم‌های تحقیقاتی در محل حاضر شدند و بررسی‌های میدانی را آغاز کردند.

شهریاری افزود: بررسی‌ها نشان می‌داد عاملان ترور با استفاده از یک بمب مغناطیسی که به درِ سمت سرنشین خودرو متصل شده بود، اقدام به انفجار کرده‌اند. در زمان حادثه، شهید شهریاری در صندلی سرنشین و همسر وی در صندلی عقب خودرو حضور داشتند.

سرپرست دادسرای جنایی تهران با تأکید بر پیچیدگی عملیات‌های تروریستی گفت: تحقیقات از همان لحظات نخست آغاز شد و نتایج قابل توجهی نیز به دست آمد. به گفته وی، در پرونده ترور دکتر عباسی نیز برخی عوامل و مرتبطان شناسایی شدند.

وی با اشاره به شیوه فعالیت تیم‌های ترور تصریح کرد: این گروه‌ها معمولاً به‌صورت «سلولی» عمل می‌کنند؛ به این معنا که اعضا در قالب هسته‌های مستقل فعالیت دارند و دستگیری یک فرد لزوماً به شناسایی تمامی عوامل شبکه منجر نمی‌شود. با این حال، از طریق شناسایی و انهدام برخی سلول‌ها می‌توان به ابعاد بیشتری از شبکه‌های تروریستی دست یافت.

شهریاری همچنین بر اهمیت حفظ امنیت علمی کشور و حمایت از دانشمندان تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول همواره در راستای شناسایی عوامل تهدیدکننده و پیشگیری از اقدامات مشابه تلاش می‌کنند.