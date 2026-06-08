صلح و سازش دو طایفه رئیسی و آسکانی در دهستان ایرفشان مهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه دو طائفه رئیسی و آسکانی در دهستان ایرفشان از توابع بخش مرکزی آشار شهرستان شهرستان با پیگیری های شورای تامین امنیت شهرستان و مسئولان محلی پس از سال‌ها اختلاف به صلح و سازش رسیدند.

مجیب الرحمان دهانی، فرماندار مهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این پرونده نیز با همکاری نزدیک فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه مهرستان، نمایندگان دو طایفه و بزرگان محلی، جلسات متعددی برگزار کردیم؛ هدف اصلی ما حل ریشه‌ای مشکل و ایجاد فضای همدلی و برادری بود.

وی بیان کرد: مرزنشینان عزیز ما در بخش آشار، ستون فقرات امنیت مرزی هستند و حفظ وحدت میان طوایف برای ما بسیار حیاتی است.

دهانی تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های جدی، امروز به نقطه‌ای رسیدیم که هر دو طایفه رئیسی و آسکانی با حضور در مراسم صلح، بر برادری، وحدت و همدلی تأکید کردند.

وی بیان کرد: ما در دولت مردمی و انقلابی بر این باوریم که توسعه و امنیت پایدار تنها در سایه وحدت و همدلی ممکن است.

سید علیرضا میری بنجار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه مهرستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با ورود شورای تامین، جلسات متعدد برگزار شد و با تأکید بر آموزه‌های دینی، رهنمودهای مقام معظم رهبری و لزوم حفظ وحدت و همدلی در مناطق مرزی به توافق رسیدند.

وی افزود: شورای تامین شهرستان مهرستان همواره بر حفظ امنیت، آرامش و وحدت اجتماعی تأکید دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه مهرستان خاطرنشان کرد: اختلافات هر قدر هم ریشه‌دار باشد، با گفتگو، تعامل و پیگیری مسئولین قابل حل است. وحدت و همدلی رمز اقتدار و پیشرفت منطقه ماست.

وی افزود: از همه بزرگان طوایف، علما و مردم فهیم مهرستان دعوت می‌کنیم که همواره حافظ این وحدت باشند و نگذارند دشمنان از اختلافات سوءاستفاده کنند.