دانشگاه شیراز به طرح ملی «جهش علمی» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام همتینژاد گفت: دانشگاه شیراز بهعنوان یکی از ۲۰ دانشگاه منتخب کشور، موفق به دریافت پژوهانه (گرنت) برنامه «جهش علمی» از سوی بنیاد ملی علم ایران شده است.
وی با اشاره به ابلاغیه بنیاد ملی علم ایران با عنوان «جهش؛ جریانسازی، هدایت و شتابدهی به بروندادهای علمی با کیفیت» افزود: این برنامه با هدف ارتقای مرجعیت علمی و بینالمللی کشور، تحقق جهش علمی مبتنی بر پژوهشهای اصیل، بهبود کیفیت انتشارات علمی و ارتقای جایگاه دانشگاههای کشور تدوین شده است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز ادامه داد: برنامه جهش علمی این دانشگاه در راستای تحقق اهداف چهارگانه بنیاد ملی علم ایران شامل افزایش سهم ایران در تولید علم جهان، ارتقای کیفیت بروندادهای علمی اعضای هیئت علمی، بهبود جایگاه بینالمللی دانشگاه و توسعه تعاملات علمی بینالمللی تهیه شده و تلاش دارد از تمامی ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه بهرهبرداری کند.
همتینژاد با اشاره به برخی چالشهای موجود در حوزه پژوهش گفت: با وجود موفقیت دانشگاه در ارتقای کیفیت فعالیتهای علمی و افزایش مشارکت اعضای هیئت علمی بهویژه در حوزه علوم انسانی و هنر، در سالهای اخیر کاهش کمی تولید مقالات علمی مشاهده شده است.
وی افزود: از سوی دیگر، افزایش هزینهها و فرسودگی زیرساختهای پژوهشی، حفظ وضعیت کیفی موجود را به یکی از مهمترین دغدغههای دانشگاه تبدیل کرده است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز تصریح کرد: بخشی از اعتبارات این طرح بهصورت پژوهانه پژوهشی و بر اساس میانگین عملکرد سه سال گذشته اعضای هیئت علمی اختصاص خواهد یافت و بخش دیگری نیز برای اجرای برنامههای هدفمند و هدایت پژوهشگران به سمت حوزههای نوظهور و جبهههای جدید دانش هزینه میشود.
همتینژاد در پایان تأکید کرد: دانشگاه شیراز علاوه بر اعتبارات تخصیصیافته از سوی بنیاد ملی علم ایران، منابع مالی مستقلی نیز برای تحقق اهداف برنامه جهش علمی در نظر گرفته است تا زمینه دستیابی به نتایج مطلوب در حوزه پژوهش و فناوری فراهم شود.
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