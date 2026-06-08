کشف ۶۰کیلوتریاک درعملیات مشترک پلیس اصفهان وفارس؛۲ قاچاقچی دستگیر شدند

سرهنگ محسن سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای همافزایی اطلاعاتی و عملیاتی میان ردههای تخصصی پلیس، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با دریافت گزارش دقیقی از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس، از جابهجایی یک محموله سنگین مواد افیونی به سمت مرکز کشور مطلع شدند.
وی افزود: بر اساس رصدهای اطلاعاتی مشخص شد که قاچاقچیان با استفاده از یک دستگاه خودروی سواری قصد دارند این محموله را از طریق مسیرهای ارتباطی شهرستان نطنز عبور دهند که بلافاصله تیمهای عملیاتی پلیس وارد عمل شدند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان تصریح کرد: مأموران با اشراف کامل بر منطقه و با همکاری مأموران انتظامی شهرستان نطنز، خودروی مورد نظر را شناسایی کرده و در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی موفق به توقف آن شدند.
سرهنگ سلطانی با اشاره به نتایج بازرسی از خودروی توقیف شده، خاطرنشان کرد: مأموران در بازرسی دقیق از این خودرو موفق به کشف ۶۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند که به طرز ماهرانهای جاسازی شده بود.
وی همچنین از دستگیری دو متهم در این رابطه خبر داد و گفت: این افراد که به عنوان عوامل اصلی جابهجایی محموله شناخته میشوند، پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات اولیه، جهت سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم به مراجع قضایی معرفی شدند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در پایان با تأکید بر برخورد قاطع با باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات خود را در زمینه فعالیتهای مشکوک قاچاقچیان با شماره تلفن ۱۱۰ در میان بگذارند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به برخورد با مخلان امنیت اقدام شود.
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