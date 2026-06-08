به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین شماره ماهنامه «نمایش» (شماره‌های ٣٠٢ و ٣٠٣) با صاحب امتیازی انجمن هنرهای نمایشی ایران، به سردبیری سید جواد روشن و با یادبود پرویز پورحسینی منتشر شد.

در چهارمین شماره از دوره جدید انتشار ماهنامه «نمایش» که با تغییرات گرافیکی و محتوایی نیز همراه بوده است مطالبی از جمشید ملک‌پور، عادل بزدوده، داوود کیانیان، همایون علی‌آبادی، زهره بهروزی‌نیا، سلما محسنی‌اردهالی، هومن زندی‌زاده، احسان زیورعالم، سینا ییلاق‌بیگی، عباس اقسامی، هومن نجفیان، پوپک رحیمی، محمد حسن‌خدایی، مرجان سمندری معطوف، مروارید رمضانی، نیلوفر ثانی، غزل اسدی، علیرضا اسدی، سحر منصوری، هیمن عثمانی و غزل غفاری، در این شماره از ماهنامه نمایش منتشر شده است.

پرونده ویژه این شماره به «نمایش عروسکی» اختصاص دارد و بخش درام نویس نیز به بررسی آثار و زندگی هنری تام استوپارد پرداخته است. در بخش یادبود نیز یادداشت‌هایی به مناسبت سالگرد درگذشت زنده‌یاد پرویز پورحسینی و زنده‌یاد جواد ذوالقاری منتشر شده است.

نقد نمایش‌های «فردا»، «ادبیات»، «اکتینگ» و «قلاده‌ای برای یک سگ مرده» از دیگر بخش‌های این شماره است. همچنین بخش تاریخ شفاهی تئاتر ایران نیز با انتشار قسمت دوم از گفتگو با علی منتظری همراه است و در بخش استان‌ها تئاتر در خراسان رضوی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. بخش معرفی ناشر به معرفی نشر بیدگل اختصاص دارد و در میزگرد دانشگاهی نیز وضعیت نمایش عروسکی در دانشگاه مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.

شماره جدید مجله «نمایش» به همت دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات نمایش و مدیریت هنری مهدی دوایی در ١۴٨ صفحه و قیمت ۴٠٠ هزار تومان منتشر و عرضه شده است.