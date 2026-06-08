به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «اتاق شیشهای» به کارگردانی سعید دولتی از پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ در تماشاخانه همای سعادت به صحنه میرود.
نمایش داستان ۲ خواهر را دنبال میکند که در گذشته و خاطرات مشترک خود گرفتار ماندهاند؛ عاشقی که سالها پس از فقدان معشوق، همچنان با یاد وی زندگی میکند.
بازیگران نمایش به ترتیب ورود عبارتند از فرنوش عباس زاده، زهره عسگری عماد، بدری مشهدی، آیلا میرشاه، دریا ایزدیار و صابر جعفری.
دیگر عوامل نمایش «اتاق شیشهای» متشکل از نویسنده: آروین مقدمی، طراح حرکت و مشاور کارگردان: حامد نصرآبادیان، پرفورمر: سحر وارسته، آهنگساز و نوازنده پیانو: صابر جعفری، طراح صحنه و لباس: سعید دولتی، حامد نصرآبادیان، دستیار کارگردان و منشی صحنه: فرنوش عباس زاده، گروه کارگردانی: رامین صبوری، وحید صالحی، طراح پوستر و بروشور: سهیل عامره ای، عکس و ساخت تیزر: پارسا دولتی، صادق جعفری، مدیر تولید: آراد باقری، اتاق فرمان: یاسمن برکول و مجری طرح: موسسه سینما تئاتر همای سعادت است.
این نمایش از پنجشنبه ۲۱ خرداد هر شب ساعت ۱۹ در تماشاخانه همای سعادت روی صحنه میرود و علاقهمندان می توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.
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