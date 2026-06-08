به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای اکونومی میدلایست، بهای نفت خام برنت تا ساعت ۰۴:۴۷ (به وقت گرینویچ) با افزایش ۳ دلار و ۹۷ سنتی معادل ۴.۲۶ درصد به ۹۷ دلار و ۶ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام آمریکا نیز با رشد ۳ دلار و ۸۳ سنتی معادل ۴.۲۳ درصد، ۹۴ دلار و ۳۷ سنت در هر بشکه معامله شد.
افزایش قیمتها، افت معاملات روز جمعه را به طور کامل جبران کرد. در آن روز، نفت تحت تأثیر امیدها به کاهش تنشها کاهش یافته بود. با این حال، درگیریهای مرتبط با این بحران از ماه مارس (اسفند/فروردین) تاکنون موجب رشد بیش از ۵۰ درصدی قیمت نفت شده است.
بازار نفت پس از آن صعود کرد که رژیم صهیونیستی حملات جدیدی را علیه لبنان آغاز کرد و ایران نیز روز یکشنبه در واکنش به این جنایات و نقض آتشبس، مجموعهای از موشکها را به اهدافی در سرزمینهای اشغالی شلیک کرد.
این تحولات امیدهای اخیر بازار به پایان قریبالوقوع جنگ و ازسرگیری جریان نفت از تنگه هرمز را تضعیف کرد. با این حال، دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا بهتازگی ادعا کرد که دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ همچنان امکانپذیر است.
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