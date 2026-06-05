ثبات نسبی قیمت نفت در بازارهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز جمعه تقریباً بدون تغییر باقی ماند؛ این در حالی است که بازار در روز گذشته با کاهش قیمت روبه‌رو شده بود و چشم‌انداز پایان نزدیک درگیری‌ها در منطقه خاورمیانه نیز همچنان نامشخص است.

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۴۱ سنت معادل ۰.۴۳ درصد افزایش به ۹۵ دلار و ۴۴ سنت رسید. این شاخص نفتی در معاملات روز پنج‌شنبه ۲.۸۴ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده بود.

همچنین نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۷ سنت معادل ۰.۱۸ درصد افزایش به ۹۳ دلار و ۲۱ سنت در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت این شاخص نیز در معاملات روز پنج‌شنبه حدود ۳.۱ درصد افت کرده بود.

با وجود نوسانات اخیر، هر دو قرارداد آتی نفت در مسیر ثبت نخستین رشد هفتگی خود طی سه هفته گذشته قرار دارند و نفت آمریکا تاکنون بیش از ۶ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده است.

این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که تنش‌ها در خاورمیانه تشدید شده و مذاکرات برای پایان جنگ میان آمریکا و ایران به کندی پیش می‌رود. در عین حال محدودیت در حمل‌ونقل نفت از تنگه هرمز که حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند، همچنان ادامه دارد.

در همین حال تحلیلگران نسبت به کاهش سطح ذخایر نفت در جهان هشدار داده‌اند و معتقدند افت موجودی‌ها می‌تواند در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی زمینه‌ساز افزایش قابل توجه قیمت‌ها شود.

هیثم الغیس، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، نیز اعلام کرده است این سازمان با وجود تنش‌های خاورمیانه و محدودیت در عبور نفت از تنگه هرمز، همچنان به پیش‌بینی خود درباره رشد ۱.۲ میلیون بشکه‌ای تقاضای جهانی نفت در سال جاری پایبند است.