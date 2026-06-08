به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای رویداد، مراسم افتتاحیه نخستین دوره جامع آموزشی نقاشی حیات وحش ایران با عنوان «چشم در چشم حیاتوحش» روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۹ در مجموعه گردشگران سرو شیراز برگزار خواهد شد.
این رویداد که ترکیبی از هنر تجسمی، آموزش تخصصی و حفاظت از میراث طبیعی است، در شیراز آغاز به کار میکند.
علی زاهدیان معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان فارس گفت: این دوره با رویکردی نوین و با هدف معرفی و حمایت از ۲ گونه ارزشمند و در معرض خطر استان فارس، یعنی «گورخر ایرانی» و «زاغ بور» توسط شرکت گردشگری توسعه گشت کاسپین طراحی شده است.
این برنامه که برای نخستین بار در سطح کشور در آموزشگاه گردشگران سرو شیراز اجرا میشود، تنها یک کارگاه آموزشی نقاشی نیست؛ بلکه حرکتی در جهت «هنرِ حفاظتی» است. در این دوره، هنرجویان با هدایت استاد بینالمللی رام خفاجی، ضمن آموزش تکنیکهای نوین نقاشی، در تورهای میدانی بومگردی و حیاتوحش شرکت کرده و از نزدیک با زیستگاههای این گونههای شاخص و آندمیک استان فارس آشنا میشوند.
«گورخر ایرانی» و «زاغ بور» به عنوان نمادهای تنوع زیستیِ استان فارس، بخشی از شناسنامه طبیعی این سرزمین به شمار میروند.
به گفته زاهدیان، برگزارکنندگان این دوره معتقدند پیوند زدنِ هنرِ هنرجویان با این میراث زنده، میتواند نگاه جامعه و به ویژه نسل جوان را نسبت به حفاظت از این گونههای در معرض خطر تغییر دهد.
در همین راستا، دبیرخانه این رویداد اعلام کرد: هنرجویان در طول این دوره، آثار خود را با الهام از مشاهدات میدانی در قلب زیستگاهها خلق خواهند کرد تا از این طریق، صدای طبیعت باشند. نمایشگاه نهایی این دوره با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست و میراثفرهنگی با رویکرد حمایتی برگزار خواهد شد تا عواید حاصل از فروش آثار، صرفِ اقدامات حفاظتی برای بقای این گونههای کمیاب شود.
برگزاری ۲ نوبت «تور طبیعتگردی حیات وحش» در دلِ این دوره آموزشی، فرصتی برای پیوندِ گردشگری مسئولانه و فرهنگِ میراثی ایجاد کرده است. این دوره در تلاش است تا با تربیت «سفیران هنرمندِ حیات وحش»، گامی عملی در راستای مسئولیت اجتماعی در قبال میراث ملی و طبیعی استان فارس بردارد.
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