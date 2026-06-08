زمان برگزاری مرحله دوم المپیادهای علمی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، باشگاه دانش پژوهان جوان با صدور اطلاعیه ای زمان برگزاری آزمونهای مرحله دوم المپیادهای علمی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد.
در متن این اطلاعیه آمده است:
به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت در آزمونهای مرحله دوم المپیادهای علمی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ میرساند؛ پیرو برنامهریزیهای انجام شده توسط باشگاه دانشپژوهان جوان در خصوص زمانبندی برگزاری آزمونهای مرحله دوم المپیادهای علمی کشور، پیشنهاد برگزاری آزمونها در تاریخهای زیر برای تأیید نهایی به «مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش» ارائه شده است.
۳۱ خرداد ماه
۱ تیر ماه
۲ تیر ماه
ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی داوطلبان گرامی، زمان دریافت کارت ورود به جلسه متعاقباً از طریق سایت رسمی باشگاه دانشپژوهان جوان اطلاعرسانی خواهد شد.
زمان و جزئیات برگزاری آزمون های مرحله ی دوم المپیاد های علمی کشور سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را می توانید در فایل پیوست مشاهده کنید.
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