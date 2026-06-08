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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

هیچ برخوردی در اصفهان رخ نداده است

هیچ برخوردی در اصفهان رخ نداده است

اصفهان - بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر طی ساعت اخیر هیچ برخوردی در اصفهان رخ نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی کاربران در فضای مجازی شنیده شدن صدای انفجار در اصفهان را گزارش دادند، بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر هیچگونه انفجاری طی ساعت اخیر در اصفهان رخ نداده است.

تنها بامداد امروز در نقطه‌ای در نجف آباد انفجار گزارش شده است.

کد مطلب 6853834

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