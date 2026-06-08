وهاب پیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تأمین سلامت و امنیت غذایی شهروندان، اظهار کرد: تیم‌های نظارتی این اداره‌کل طی دو ماه ابتدایی سال جاری، ۱۳ هزار و ۷۵۳ مورد بازدید میدانی از مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی و نهاده‌های دامی در سطح استان انجام داده‌اند.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌های مستمر، یک هزار و ۷۰۲ کیلوگرم انواع فرآورده‌های خام دامی که فاقد استانداردهای لازم برای مصرف انسانی تشخیص داده شدند، با نظارت مستقیم کارشناسان دامپزشکی از چرخه مصرف خارج و معدوم شدند.

مدیرکل دامپزشکی استان ایلام به رویکرد پیشگیرانه و آموزشی در کنار اقدامات نظارتی اشاره کرد و گفت: در همین بازه زمانی، به ۲۳۹ واحد صنفی که ضوابط بهداشتی را به‌طور کامل رعایت نکرده بودند، اخطاریه‌های کتبی صادر شد. همچنین پرونده ۲۳ واحد صنفی متخلف که سلامت عمومی را تهدید می‌کردند، جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به عملکرد دامپزشکی در حوزه کشتارگاه‌ها پرداخت و تصریح کرد: بازرسان بهداشتی این اداره‌کل بر کشتار ۲ هزار و ۹۰۵ رأس دام سبک (گوسفند و بز) و ۲۳۵ رأس دام سنگین (گاو و گوساله) در کشتارگاه‌های استان نظارت دقیق داشته‌اند.

وی همچنین از پایش بهداشتی بر روند تولید گوشت سفید خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۵۸ هزار و ۵۰۹ قطعه طیور در کشتارگاه‌های صنعتی استان ذبح شده که همگی تحت نظارت‌های دقیق بهداشتی و شرعی قرار داشته‌اند.