به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، میثم اروز افزود: در راستای برقراری عدالت و تسهیل ارائه خدمات به جامعه هدف، این دفتر با همکاری اداره کل آمار و فناوری اطلاعات، بستر الکترونیکی دریافت درخواست «مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک سال ۱۴۰۵» را راهاندازی کرده است.
بر اساس شیوهنامه ابلاغی، ادارات کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران، شهرستانهای استان تهران و استان البرز موظف به اجرای فرآیند ثبتنام در مرحله نخست شدند. در این مرحله، مشمولان (جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر) میتوانند از ابتدای روز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ تا پایان روز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ به مدت یک هفته با مراجعه به سامانه «ایثار من» به نشانی my.isaar.ir نسبت به ثبت درخواست طرح ترافیک، بارگذاری مدارک و مستندات موردنیاز اقدام کنند.
همچنین متقاضیان پس از ثبتنام اینترنتی، برای بررسی اصل مدارک و پیگیری فرآیند صدور مجوز میبایست به صورت حضوری به بنیاد محل پرونده یا بنیاد محل ارائه درخواست مراجعه کنند.
با توجه به تمدید مجوزهای صادره در سال ۱۴۰۴ تا پایان خرداد ۱۴۰۵ و محدودیت زمانی ارائه این خدمت از متقاضیان درخواست میشود ثبت نام را در اسرع وقت انجام داده و از موکول کردن آن به روزهای پایانی خودداری کنند.
زمان بازگشایی سامانه در مراحل بعدی، برای ثبتنام سایر گروههای مشمول، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد. شایان ذکر است با توجه به محدودیت سهمیه این ثبت نام (اینترنتی) به منزله قطعی نبوده و پس از بررسی الویت و ظرفیت به مشمولین اطلاعرسانی میشود.
