کارت زرد مجلس به سازمان غذا و دارو

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع کمبود و گرانی دارو، به عنوان مهم ترین چالش های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، به شمار می رود که مدیران حوزه سلامت در تلاش برای بهبود اوضاع هستند. با این حال، برخی اظهارات و تصمیمات، شرایط را وخیم تر کرده است؛ تا جایی که سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد شدید از وضعیت دارو در کشور، گفت: از ابتدای سال گذشته نسبت به کمبود بحرانی دارو و مواد اولیه داروهای مُسکن هشدار داده بودیم، اما تاکنون ارادهای در دولت برای تحقق حقوق مردم مشاهده نشده است از این رو در این مرحله هشدار میدهیم که اگر این رویه تداوم پیدا کند، مجلس از ابزارهای نظارتی قویتر برای پیگیری این موضوع استفاده خواهد کرد.
وی با اشاره به عملکرد سازمان غذا و دارو، افزود: نخستین کارت زرد ما به سازمان غذا و دارو به دلیل اظهارات بسیار تأسفبرانگیز سخنگوی آن سازمان درباره حذف قیمتگذاری دارو از روی جعبهها داده میشود.
اسحاقی ادامه داد: اخیراً سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرده است که به دلیل نوسانات ارزی و تغییرات قیمتی، از شرکتهای داروساز خواسته شده قیمت دارو را روی بستهبندی درج نکنند زیرا این تغییرات موجب سردرگمی در داروخانهها میشود.
وی ادامه داد: این موضوع نشان میدهد که سازمان غذا و دارو خود درگیر بیثباتیهایی شده که نتیجه آن متضرر شدن مردم است و با حذف قیمت روی بسته بندی داروها در خط مقدم مبارزه با جان مردم قرار گرفته است.
اسحاقی با اشاره به کیفیت برخی داروهای موجود در بازار، گفت: گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد برخی داروهای ضد درد، با وجود مصرف توسط بیماران، اثربخشی لازم را ندارند و درد بیماران را به طور کامل تسکین نمیدهند و این موضوع ضرورت نظارت دقیقتر بر کیفیت داروها را دوچندان میکند، بار دیگر هشدار میدهیم که مردم از کمبود دارو و مشکلات موجود در حوزه سلامت رنج میبرند و مسئولان باید هرچه سریعتر برای رفع این وضعیت اقدام کنند.
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