مهلت ثبت نام آزمون فلوشیپ پزشکی سال ۱۴۰۵ تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذیرش در دورههای تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۵ در ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار میشود.
پیش از این متقاضیان شرکت در آزمون دورههای تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۵ می توانستند از ۲ تا ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir در این آزمون ثبت نام کنند.
مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرده است: با توجه به شرایط متقاضیان مهلت شرکت در آزمون دورههای تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۵ تمدید شده است و داوطلبان می توانند از امروز دوشنبه ۱۸ خرداد تا چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در این آزمون ثبت نام کنند.
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