اهدای عضو نوجوان ۱۷ ساله رودانی، جان دوباره به بیمار نیازمند بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش رحیمی از انجام دومین اهدای عضو در سال ۱۴۰۵ در استان خبر داد و گفت: دومین اهدای عضو سال جاری با ایثار خانواده دهقان‌کمیز در بیمارستان کودکان بندرعباس انجام شد و این خانواده در دشوارترین لحظات سوگ، با تصمیمی آگاهانه امکان زندگی دوباره را برای بیماری نیازمند فراهم کردند.

وی افزود: بنیامین دهقان‌کمیز ۱۱ خردادماه با کاهش سطح هوشیاری به اورژانس بیمارستان کودکان بندرعباس منتقل شد و پس از انجام معاینات تخصصی و بررسی‌های بالینی، در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد: با وجود تلاش‌های کادر درمان و مراقبت‌های تخصصی، متأسفانه بیمار دچار مرگ مغزی شد. پس از تأیید نهایی این وضعیت توسط تیم متخصصان، خانواده وی با اقدامی انسان‌دوستانه رضایت خود را برای اهدای اعضای فرزندشان اعلام کردند.

رحیمی تصریح کرد: پس از انجام مراحل قانونی و رضایت‌گیری در ۱۳ خردادماه توسط کارشناسان واحد فراهم‌آوری اعضا، هماهنگی لازم با تیم برداشت عضو از شیراز انجام شد و در ۱۴ خردادماه عمل برداشت عضو در بیمارستان کودکان بندرعباس با موفقیت انجام گرفت. کبد این نوجوان برای پیوند به بیمار نیازمند به بیمارستان بوعلی‌سینا شیراز منتقل شد.