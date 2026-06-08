  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

سردار ابن‌الرضا: پشتیبانی از نیروهای مسلح با قدرت ادامه دارد

سردار ابن‌الرضا: پشتیبانی از نیروهای مسلح با قدرت ادامه دارد

سرپرست وزارت دفاع گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با اقتدار کامل در مسیر دفاع از کشور و ملت حرکت می‌کنند و وزارت دفاع نیز با تمام توان از این مسیر پشتیبانی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابن الرضا سرپرست وزارت دفاع با تأکید بر تداوم حمایت همه‌جانبه از نیروهای مسلح کشور اظهار کرد: پشتیبانی از نیروهای مسلح با تمام توان و ظرفیت‌های موجود ادامه دارد و مجموعه وزارت دفاع در راستای تقویت توان دفاعی و پشتیبانی رزمی، شبانه‌روز در حال انجام مأموریت‌های محوله است.

وی با اشاره به اقدامات و جنایات دشمن متجاوز افزود: تا زمان تنبیه متجاوز، لحظه‌ای از مسیر دفاع از منافع و امنیت کشور عقب نخواهیم نشست و تمامی ظرفیت‌های دفاعی و پشتیبانی در خدمت نیروهای مسلح قرار دارد.

سردار ابن الرضا همچنین با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع و کودکان، تصریح کرد: رژیم کودک‌کش صهیونیستی امروز بیش از هر زمان دیگری به افول و فروپاشی نزدیک شده و استمرار جنایات آن، اراده ملت‌های منطقه برای مقابله با این رژیم را مستحکم‌تر کرده است.

وی تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با اقتدار کامل در مسیر دفاع از کشور و ملت حرکت می‌کنند و وزارت دفاع نیز با تمام توان از این مسیر پشتیبانی می کند.

کد مطلب 6853920
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • 🇮🇷🇮🇷🌹گل پر پر ۱۶۵ از کجا آمده؟ 🌹🇮🇷🇮🇷 IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
      0 0
      پاسخ
      🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🌹🌸🌸باب المندب بسته شود🌸🌸🌹🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها