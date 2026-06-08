حاشیه بزرگراه شهید چمران ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتصدوسیوسومین جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، غلامرضا کاظمیان دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری کشور، نصراله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و نمایندگانی از پنج دستگاه دولتی دیگر برگزار شد.
در این جلسه، طرح ساماندهی حاشیه بزرگراه شهید چمران و طرح احداث یک مرکز جدید مدیریت بحران براساس ضوابط و مقررات مصوب و همچنین گزارشهای کارشناسی دستگاههای ذیربط مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، مصوبات نهایی کمیسیون ماده پنج شهر تهران پس از طی مراحل قانونی، در سامانه «شفاف» منتشر خواهد شد تا اطلاعات مربوطه در دسترس عموم شهروندان، کارشناسان و ذینفعان قرار گیرد.
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