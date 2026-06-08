  1. جامعه
  2. شهری
۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

حاشیه بزرگراه شهید چمران ساماندهی می شود

حاشیه بزرگراه شهید چمران ساماندهی می شود

اعضای کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در هفتصدوسی‌وسومین جلسه خود به بررسی پرونده‌های شهرسازی و طرح های توسعه شهری پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتصدوسی‌وسومین جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، غلامرضا کاظمیان دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، نصراله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و نمایندگانی از پنج دستگاه دولتی دیگر برگزار شد.

در این جلسه، طرح ساماندهی حاشیه بزرگراه شهید چمران و طرح احداث یک مرکز جدید مدیریت بحران براساس ضوابط و مقررات مصوب و همچنین گزارش‌های کارشناسی دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، مصوبات نهایی کمیسیون ماده پنج شهر تهران پس از طی مراحل قانونی، در سامانه «شفاف» منتشر خواهد شد تا اطلاعات مربوطه در دسترس عموم شهروندان، کارشناسان و ذی‌نفعان قرار گیرد.

کد مطلب 6853950
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها