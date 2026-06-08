رضایی: تا پشیمانی و تغییر محاسبات دشمن سکوت نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: نباید دچار خطای محاسباتی شد. راه ثبات و آرامش از درون جنگ می‌گذرد. اگر خودتان را برای پاسخ قاطع به دشمن آماده نکنید، جنگ درب خانه تان را خواهد زد. نیروهای مسلح ما پس از سکوت صحنه نبرد، بر قوت هایشان افزوده و آسیب هایشان را برطرف کرده‌اند. ما قوی‌تر از نهم اسفند آماده هستیم و تا لحظه پشیمانی و تغییر محاسبات ذهنی و ادراکی دشمن سکوت نخواهیم کرد.