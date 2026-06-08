حجت‌الاسلام محمدعلی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: در جنگ ترکیبی که دشمن بر علیه جمهوری اسلامی دارد بعد از شکست از سربازان و از نیروهای مقتدر مسلح در جنگ نظامی، جنگ ترکیبی را شروع کرد و دو نقطه از جمله تاب‌آوری مردم را متمرکز شد.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب، افزود: دشمن تاب آوری مردم را هدف گرفت که نتوانست موفق شود، هماهنگونه که با حضور مردم در سال ۵۷، انقلاب اسلامی ایران به یک انقلاب جهانی تبدیل و پیروز شد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان خاطرنشان کرد: حضور در خیابان و شعارها اگر کوبنده نباشد ممکن است خدای نکرده توطئه‌ای از سوی دشمن ایجاد شود و به خاطر همین است مقام معظم رهبری برای حضور مردم در خیابان‌ها تاکید بسیار دارند و این بی‌علت نیست.

طاهری تصریح کرد: دشمن قصد دارد از طریق فشار اقتصادی بر مردم، میدان‌ها را خالی کند گرچه باید مسائل اقتصادی برطرف شود ولی نباید مانع حضور ما در این میدان‌ها و خیابان‌ها شود، چرا که قصد دشمن از این اقدامات، خالی شدن میادین است.

وی با اشاره به سخن رهبری مبنی بر اینکه مسئولان دچار خطای محاسباتی نشوند، بیان کرد: در تقابل بین حق و باطل باید ملت ایران توجه کنند که ما برای اسلام انقلاب کردیم، اصل کلمه الله و اسلام است که ما قدرت خود را از خداوند به‌دست می‌آوریم‌.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان یادآور شد: در ادامه مسیر مقاومت نباید تردید ایجاد شود، ملت ایران باید مقاومت کنند و ضمن توکل بر خداوند متعال، از قدرت‌های پوشالی دشمن‌ هراسی نداشته باشند که قطعا پیروزی با جبهه حق بوده که این موارد برگرفته از روایات و آیات قرآن‌ کریم‌ است.